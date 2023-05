Santiago Maratea está siendo criticado por un grupo de periodistas que lo acusaron de haberse robado lo que pudo recolectar para saldar la deuda del club de fútbol Independiente de Avellaneda. La recaudación hasta el momento ha sido su colecta más grande desde que comenzó con las actividades solidarias.

Fiel a su estilo, el influencer no se quedó callado y salió a responderles a todos los que lo juzgaron. Además, Maratea explicó por qué desapareció de sus redes sociales por seis días.

El total recaudado hasta ahora fue de $786.639.310 pesos.

El fuerte descargo de Santi Maratea

Primero, en sus historias de Instagram, aprovechó para tirarle un palito a Flavio Azzaro, quien fue uno de los principales detractores, ya que subió un video en el que salía cantando: "Maratea Maratea, Maratea se borró, se llevó toda la guita y al rojo lo cag...".

Santi, por su parte, comenzó contundente y sin filtros: "Hola wacho...los extrañé, les pido disculpas porque desaparecí seis días, estaba con la mujer de un periodista ... el nombre arranca con F".

Luego agregó más tranquilo: "Banquemos con la dependencia, noticieros 'Santi Maratea no aparece, no sube historias hace seis días' Justificado el Martín Fierro de oro... para que haya un panel de seis personas debatiendo donde estoy". Y para terminar de desmentir las versiones que lo envolvieron en estos seis días, Maratea detalló: "Los rumores sugieren que me escapé con la plata o que desapareció, pero bueno factos (hechos), es que estamos a 15 millones de los 800 millones".

¿Por qué Santi Maratea se ausentó por seis días?

Para cerrar el tema y ponerle fin a los rumores, Maratea explicó: "No les voy a negar que parte de por qué desaparecí es que me saturé. Una auténtica saturada de la operación de los medios acá atrás todo el día y cualquier cosa que digo la llevan para cualquier lado” y les remarcó a los periodistas que estuvieron hablando de él: "vengan de a uno. Todos reciben sueldos y se organizan para venir a darme. Por lo menos, si vinieran de a uno".

Por último, contó que a pesar de no estar en sus redes, continuó trabajando en la colecta: "Saturado y todo, me puse a laburar internamente en burocracias de esta colecta, algunas se las puedo comentar, otras se las iré comentando en los próximos días porque seguimos laburando en ellas".