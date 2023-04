Julieta Poggio tiene nuevo candidato: Santi Maratea reveló que le gustaría estar con ella

Julieta Poggio tiene pocos días fuera de la casa de Gran Hermano y tras romper el aislamiento se encuentra realizando un recorrido por los diferentes programas. En las últimas horas, la tercer finalista del certamen fue entrevistada en República Z y se enteró al aire que Santiago Maratea quiere tener algo con ella.

Recordemos que en el último tiempo el influencer estuvo vinculado a Guillermina Valdés y, aunque ninguno de los dos confirmó nada, al parecer algo existió entre ellos.

La insólita reacción de Julieta Poggio al enterarse que Santiago Maratea quiere tener algo con ella

Julieta Poggio pasó por el programa "Biri Biri" y se enteró de la noticia. "Una vez vino Santi Maratea acá y le preguntamos con qué famosa le gustaría estar y dijo que con vos", comenzó diciendo Mica Lapegüe.

"¡Ay, Santi! ¡Juntémonos!", gritó Julieta, súper emocionada, lo que desconcertó a todos los presentes. "¿Cómo 'juntémonos', Julieta?", intervino Nacho, pensando en Lucca Bardelli, el novio de su amiga. "Te mandamos un beso, Lucca", agregó Yeyo De Gregorio, picante.

"Te lo vas a cruzar en la Fiesta Bresh, seguro", afirmó Juli Puente. "¡Dale! Con ustedes también, vayamos", lanzó Poggio. "Vayamos y hacemos ahí la presentación de amiguis", aseguró Puente.

Luego, le explicaron a Julieta qué significa la palabra 'hotear': "Te hotea es 'te calienta', 'te gusta'. A Santi Maratea le hoteás vos". "Ah, eso no me lo dijeron hace un rato. Me dijeron que me quería conocer", se defendió "Disney".

"¡No! Por eso cuando festejaste te dijimos '¡no!'. Santi dijo 'me hotea Juli Poggio', o sea 'me gustaría salir con Juli Poggio'", le explicó Juli Puente y la modelo se echó para atrás: "¡No! Entendí mal", declaró, finalmente, la exjugadora de Gran Hermano sobre Santiago Maratea.

cs.