Luego de desmentir los rumores que lo vinculaban con Guillermina Valdés, Santi Maratea sigue enfocado en D&D, la fundación para recaudar dinero para causas solidarias, pero también se descargó en sus redes sociales sobre los realities de Argentina.

El influencer dejó en claro que no confía en estos certámenes, justo cuando se está definiendo la gran final de Gran Hermano, y dio sus argumentos en sus historias de Instagram."¿Cómo no me creen todavía si yo les digo que todos los realities de Argentina están arreglados? ¡Todos! Ya sé que duele pero, ¿vos pensás que cuando me enteré me fui de joda? ¿Pensás que no cuestioné realities de canto? A los cuales yo mandaba mensajes para que gane uno u otro. Es una desilusión, pero esta es la verdad", comenzó diciendo.

Santi Maratea en su Instagram.

Y reflexionó: "Piénsenlo. ¿Ustedes piensan que un productor va a dejar en manos de la gente quién va a ganar un reality? Ellos tienen un contrato por años con ese ganador, a quien hicieron todo el reality para exponerlo a esta persona, crearlo como personaje y hacerle plata después. Gran parte del ingreso que va a tener el reality es con la utilización de la imagen que estuvieron en ese reality".

Luego, ilustró como sería este tipo de fraude: "Y vos dirás, 'si toda la gente odia a un participante del reality pero los productores lo aman, no puede ganar porque es muy obvio'. Lo que van haciendo es decir, por ejemplo: 'che, este perfil me gusta. Hagamos que la gente lo quiera más', y van haciendo que la gente lo quiera más". "Pero en el proceso puede quedar eliminado pero ven que funciona esto, modifican las votaciones y hacen que esta persona se mantenga en el programa porque dio frutos su estrategia. Y así hacen para que gane o al contrario para que pierda", agregó el joven.

Para cerrar su idea, Santi dijo: "Pero la votación de la gente no cuenta, chicos. No gasten plata en eso porque no cuenta". Aunque el influencer no menciona ningún programa en particular, pareciera que hizo referencia a Gran Hermano.