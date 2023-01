Santiago Del Moro abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las Historias de Instagram. Allí recibió consultas de todo tipo, especialmente sobre sus gustos personales y, por supuesto, de Gran Hermano.

"¿Quién querés que gane en GH?" fue una de las consultas que le llegaron al conductor del reality. "A esta altura todos los que están en la casa lo merecen. Dependerá de lo que ustedes voten", fue su respuesta.

De esta manera, el presentador dejó en claro que no tiene favoritismos y que cualquiera de los Hermanitos son dignos de llevarse el premio mayor.

Santiago Del Moro se enojó con Alfa en Gran Hermano y contó el por qué

Días atrás, Santiago Del Moro contó que fue lo que le molestó de Alfa cuando hicieron la "puesta en escena" que el participante abandonaba la casa para conseguir comida y una película para su cumpleaños. "Me dejó a mí con toda la carga", dijo el conductor.

En el debate de Gran Hermano se planteó esto y Gastón Trezeguet comentó: "Yo le creo a Alfa. Me parece que es auténtico en esta emocionalidad que siente. De ahí a que le dure una semana, dos o hasta mañana, es otra cosa. Pero pensemos que él relató lo que fue su cumpleaños anterior, solo y con una historia de amor frustrada y que había pasado el peor cumpleaños de toda su vida".

"Y, en esta oportunidad, la imagen de toda la casa festejando como si fueran todos amiguitos de Alfa, era impensada algunas semanas atrás", terminó Gastón. Luego tomó la palabra el presentador.

"Les quiero hacer una pregunta... Ubíquenme en tiempo de espacio. En el juego de roles, ¿quién era quién? Alfa era el cumpleaños. La que manejaba y organizaba todo era Romina, que es la dueña de casa. Camila... Yo les cuento lo que pasó... La misión era de Alfa. Yo tenía que hacerle la segunda para completar su premio (que aparte de comer una paella todos los integrantes de la casa puedan ver una película de autos con él), entonces yo le hago la segunda. Cuando Alfa la ve llorando a Romina, abandona el juego", explicó Santiago Del Moro.

"Me dejó a mí con toda la carga de contener a toda la casa con algo que era para él. Yo no manejé, pero la vi quebrada en serio a Romina y no me gustaba que pase por esa situación con algo que ya estaba cumplido, aparte. Alfa había llegado hasta la puerta (de la casa), le habían creído, lo habían llorado y todo. Ya estaba cumplido. Pero creo que a Alfa lo vulneró mucho verla a Romina llorando", terminó el conductor con un grado de molestia por la situación con Alfa.