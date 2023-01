Santiago Del Moro se sinceró en las redes sociales

Santiago Del Moro está pasando su mejor momento laboral, conduciendo Gran Hermano, que es pico de rating desde que salió al aire y en su exitoso programa de radio en La100 "El club del Moro".

En esta oportunidad interactuó con sus seguidores en Instagram, abrió una dinámica de preguntas para que los usuarios hagas sus consultas sobre lo que quieran saber y Santiago respondió a algunos.

Sus 2 millones de seguidores fueron espectadores de las preguntas que respondió, la mayoría tenía que ver con lo personal y muchas con Gran Hermano. Una de las preguntas es: "Santi, ¿qué te pone de mal humor?". A lo que el conductor respondió: "La mala onda, la mala leche y el resentimiento. No me lo banco. Entre tanta pálida elijo quedarme con la buena energía. Por las malas, nada".

Ante él regresó de MasterChef, sus seguidores quisieron saber por qué no conduce la edición. "Por que no conducís MasterChef?", fue la pregunta. "El programa es lo más. Seguramente en un futuro volvamos a hacer la edición Celebrity. En esta no voy a estar porque ya estoy en Gran Hermano. Después pararé por largo rato", respondió Santiago.

EF.