Sarah Burlando demostró que es una princesa con un elegante mini vestido total white

Sarah Burlando es una de las mini influencers de la moda, que no dudan en remarcar su estilo único siempre que puede. Rodeada de dos padres que la adoran, ella lleva el princesa en su fashionismo, buscando la combinación de los estampados, en diseños tiernos y elegantes para todas las ocasiones. Sin embargo, en las últimas horas, participó de una cena de gala con Barby Franco, su mamá, y lució un tierno mini vestido total white, que la coronó como de la realeza.

Sarah Burlando y su estilo princesa

Sarah Burlando, toda una princesa: el elegante mini vestido total white que lució para un evento de noche

Sarah Burlando no duda en acompañar a sus amigos y seres queridos a nuevas actividades. Desde equitación, pasando por ballet, hasta juegos en la plaza, la niña demuestra su energía y buena onda en diversos videos que Barby Franco comparte en redes sociales, disfrutando de todos los momentos que pasa con sus más cercanos. Sin embargo, con su mamá es con quien pasa más ratos divertidos, compartiendo su pasión por la moda.

Sarah Burlando y Barby Franco

Es por eso que, en las últimas horas, participaron de un importante evento nocturno en Uruguay, donde la gala era el dresscode para todos los famosos. Al tener que compartir cena con otras celebridades, madre e hija decidieron buscar los mejores looks, y la pequeña demostró que es una verdadera princesa. En sus historias de Instagram, Barby Franco compartió un cortometraje que hicieron de estilo fantástico, y mostró el hermoso look que lució su hija.

El look princesa de Sarah Burlando

Mientras que la modelo optó por un vestido sirena, Sarah fue por un princesa de volados y falda amplia. Se trataba de un lookazo total white, con unas mangas cortas de tul, al igual que la parte inferior. Tras una silueta superior ajustada pero cómoda y acorde a la ocasión, el vestido tenía una caída en forma de "A", parecido al tutú de ballet. En sus pies, portó tiernas sandalias beige, con una línea de perlas blancas que combinaba con el conjunto y con el moño que portaba en su cabello.

Los seguidores de Barby Franco no tardaron en destacar el look de la niña y de enamorarse por completo de cómo le quedaba. Sarah Burlando volvió a demostrar que el estilo princesa es lo suyo, y que la elegancia la lleva en todas las ocasiones que puede. Junto a su mamá, vivió una noche de gala y fashionismo, rodeada de las celebridades más importantes de la televisión argentina y uruguaya, y se robó las miradas de las cámaras y los presentes.

A.E