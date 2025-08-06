El sentido reclamo de Valentina Bassi por la Ley de Emergencia en Discapacidad: "Que los senadores y diputados bajen y nos miren"

Valentina Bassi se sumó a la protesta en el Congreso contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que ya había sido aprobada por el Senado y que apuntaba a garantizar el funcionamiento de instituciones, terapias y servicios esenciales para personas con discapacidad. La actriz, madre de un adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA), participó de la movilización visiblemente conmovida y denunció públicamente las consecuencias del recorte presupuestario en el área.

Durante su presencia en la manifestación, Bassi compartió su experiencia personal como mamá de Lisandro, quien asiste a una escuela especial que, según indicó, podría cerrar por falta de recursos.

Valentina Bassi y su hijo

El sentido reclamo de Valentina Bassi por la Ley de Discapacidad

La situación refleja el impacto directo que puede tener el veto en la vida cotidiana de miles de familias, y fue en ese marco que la actriz pidió sensibilidad y compromiso por parte de los legisladores. "Hasta que no te pasa que tenés a alguien con discapacidad, no entendés el grado de fragilidad y a veces cuesta transmitirlo", expresó la intérprete en un móvil con TN.

Asimismo, agregó: "Que los senadores y diputados bajen y que nos miren que somos personas al cuidado de otras personitas y que luego voten bien", destacando que es clave el voto de los legisladores para que la ley se mantenga. En esta misma línea, Valentina Bassi mencionó que si se rechaza el veto presidencial "no voy a tener miedo a que cierre la escuela especial a donde va mi hijo".

"No está bueno reirse de las personas con discapacidad que las estamos pasando muy mal", reclamó, para luego reflexionar que cuando tienes un hijo con discapacidad tu vida cambia por completo.

Conocida por su compromiso social y por no esquivar temas complejos, Valentina Bassi cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo, advirtiendo sobre el riesgo de dejar sin apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, entre esos, su hijo Lisandro.

