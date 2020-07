Se acabaron las especulaciones: Valeria Lynch confirmó que convive con Mariano Martínez

Desde hace ya muchos meses que a Valeria Lynch se la vincula amorosamente con el líder de Attaque 77, Mariano Martínez, quien también forma parte de la banda de la estrella de la canción y si bien ellos nunca hablaron de su relación, ni la confirmaron ni la desmintieron, tampoco han tenido problema en mostrarse juntos de vacaciones o en fiestas privadas.

Pero en esta oportunidad, Valeria habló y "blanqueó" de alguna manera su relación con el "violero" ya que confesó que están transitando la cuarentena juntos: "La cuarentena nos agarró en Uruguay y pudimos volver. Con Mariano tenemos una convivencia obligada", reveló ella en el programa "Confrontados" y luego habló del show por streaming que va a brindar el primero de agosto...

"Trabajamos mucho en un show que voy a presentar. Estoy entusiasmada", contó Valeria y reveló que el guitarrista y cantante de Attaque 77 la acompañará: "Vamos a hacer dúos con Mariano. Es el hombre orquesta, un capo... Está grabando medias pistas, y va a tocar todos los instrumentos". Finalmente se refirió a él de una forma muy particular: "Sola no hubiera podido hacer este show: me da mucha seguridad que esté a mi lado".