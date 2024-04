Javier Milei viajó a Miami recientemente acompañado de Fátima Flórez, por lo cual su separación sorprendió a todo el mundo y sobre todo a los seguidores de la pareja. El Presidente de la Nación Argentina confirmó la noticia mediante sus redes sociales.

Javier Milei, Fátima Flórez y Karina Milei arribaron a la ciudad estadounidense el miércoles por la noche. El líder político fue recibido en el hotel por el embajador argentino en el país, Guillermo Werthein, y la actriz se sacó fotos con los fanáticos que se encontraban en la entrada.

Se confirmó la separación de Javier Milei y Fátima Flórez

El mandatario sorprendió con un post en Instagram y un comunicado en X (ex Twitter) en donde confirmó que no está más en pareja con la actriz. "Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa", escribió el economista.

"Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", cerró Javier Milei sobre la separación con Fátima Flórez.

