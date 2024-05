Oriana Sabatini y Paulo Dybala están ultimando los detalles de su boda soñada, y mientras la pareja diseña cómo será su gran día junto a Claudia Villfañe, fue Catherine Fulop, madre de la novia, quien compartió algunas de las estrictas exigencias impuestas por la dupla para el gran día.

Durante una entrevista en “Cortá por Lozano”, Fulop reveló las restricciones que Oriana y Paulo han decidido implementar, especialmente una que les molestó mucho: no quieren pasar ningún video en su boda.

“¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, confesó la actriz, entre risas, sobre una de las decisiones de su hija y su yerno.

Otra de las medidas impuestas es la prohibición del uso de celulares durante la fiesta. Fulop comentó que, aunque esta regla puede parecer estricta, tiene un lado positivo: “A veces me pongo nerviosa y digo ‘ay, qué lindo eso, voy a capturarlo’, pero ellos van a tener un fotógrafo encargado. En su tarjeta lo dicen, que no se preocupen porque todos los momentos van a ser capturados. Ellos van a compartir sus fotos, es para que no se los pierdan y estén diciendo ‘ay, vamos a tomarnos esta foto’”.

Oriana Sabatini no quiere que Catherine Fulop haga un “show” en su boda

Catherine, conocida por su personalidad extrovertida, relató cómo Oriana le pidió que moderara su comportamiento durante la fiesta.

“Mi hija me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, ni baile en los parlantes, sino se van a asustar”, dijo con su particular humor.

“Cuando fui a Italia y vi todas las botellas, me las escondió. Un Don Perignon la escondió. Me dijo ‘estas no’. Me marcó una de champagne y las de vino”, contó, jocosa sobre cómo Oriana la mantiene a raya.

