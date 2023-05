Nicole Neumann y Manu Urcera están terminando con los preparativos de su boda, que será el gran evento del año. La modelo está tratando de evitar todos los escándalos que la persiguieron en las pasadas semanas y se centra de lleno en lo que será su gran festejo junto a su familia y amigos.

A pocos días de que se filtraran las invitaciones del casamiento, ahora se conocieron detalles de cómo será el vestido que la modelo lucirá en su gran día, al igual que el de sus damas de honor.

En Intrusos, Maite Peñoñori se encargó de compartir detalles de los trajes en cuestión. “Laurencio Adot me dijo que la tela se hizo en España, a mano y tuvo tres meses de hechura, el color de uno de sus vestidos es off white, va a tener tres”.

“La fiesta durará tres días. El 7 de diciembre va a hacer un té inglés, el 8 la fiesta que va de tarde/noche, y el 9 un almuerzo”, detalló la panelista, asegurando que Nicole está haciendo lo posible para que la prensa no pueda acercarse en su gran día.

Luego, sobre los trajes que lucirán sus amigas, Maite detalló: “Las damas de honor van a tener vestido color aqua, como un verde tíffany”.

Nicole Neumann habló sobre la posibilidad de firmar un contrato prenupcial con Manu Urcera

La modelo y el automovilista están viviendo una historia de amor, que llegará a su pico el 8 de diciembre, cuando caminen juntos por el altar. Sin embargo, la familia Urcera se muestra un poco reticente a este casamiento, con el patriarca de la familia siendo el principal oponente a la relación. “Claudio, el padre de Urcera, es dueño de una empresa petrolera en el sur del país y no vería con buenos ojos que su hijo se case con una mujer tan mediática y con tres hijos”, habían revelado en Intrusos.

Frente a esta información, comenzó a circular el rumor de que Nicole Neumann firmaría un contrato prenupcial, para complacer a la familia de Manu Urcera. Es por eso que en el ciclo conducido por Flor de la V fueron a buscar su palabra. “Yo no estoy enterada. En el caso que me lo pidan, no me molestaría”, lanzó contundente la modelo, dejando en claro que no lo tiene en sus planes pero que tampoco tendría algún problema con ello.

