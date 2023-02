Se conoció el verdadero motivo por el que Fede Bal lavaba las sábanas en la madrugada

Fede Bal está envuelto en lo que se podría considerar el mayor escándalo mediático de su carrera. Desde que Yanina Latorre reveló los chats que evidenciaban una infidelidad por parte del actor hacia su entonces pareja, Sofía Aldrey.

En su momento, la panelista de LAM había confirmado que la marplatense se había enterado de las amantes de su novio por el uso que le daba al lavarropas, que se conectaba a su celular mediante Wifi y le notificaba que se estaban realizando ciclos de lavado a las tres de la mañana.

Fede Bal.

Ahora, en una nota con Intrusos, Fede Bal confirmó el episodio entre risas, y dio más información sobre esto, desmintiendo la teoría de Sofía Aldrey y Yanina Latorre sobre el excesivo uso del electrodoméstico. “Parece que se fue alguien y yo limpié las sábanas, pero no fue así. Ella pensó eso”, comenzó el actor.

“Lavé un montón de sábanas, ropa y cosas a las tres o cuatro de la mañana. Pero la explicación es otra. Posta que no es como piensan todos, que se fue una chica y yo lavé. No fue eso, pero no lo voy a contar porque me parece un montón”, explicó el hijo de Carmen Barbieri.

Fede Bal y Sofía Aldrey

Para concluir con su nota, el actor comentó que, si bien el teléfono le avisó a Aldrey, ella le preguntó la razón de los extraños lavados, a lo que él aseguró que “era otro el contexto”.

Sin embargo, esto no terminó ahí. Porque, aunque Fede Bal no haya querido revelar la verdadera explicación del apodado lavarropasgate, Pablo Layús no tuvo problema en dar a conocer esta información. “Él había hecho una promesa de que no iba a haber más reuniones o fiestas en su casa. Eso no se cumplió, hubo una, uno de los invitados no se sintió bien, se acostó a dormir, en un momento se levantó y vomitó todo”, expresó el periodista.

Según Layús, esto despertó la incertidumbre en Aldrey: “Sofi empezó a sospechar y vio que no cumplió nunca con el hecho de no hacer reuniones en su casa… No sé si Fede Bal decidió lavar… Quisieron lavar en ese momento para que no quede impregnado”, cerró.

H.O