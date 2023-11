Javier Milei será el próximo Presidente de los argentinos. Fue elegido por la sociedad con el 55,46% de los votos en el pasado Balotaje 2023, arrasando con 12 puntos sobre Sergio Massa. Por otro lado, a días de asumir, el economista se encuentra muy ocupado con muchas reuniones e intentando tener todo listo para el gran día.

Recientemente, el periodista Eduardo Feinmann reveló un secreto detrás del buzo azul deportivo que siempre lleva puesto Milei, debajo de su icónica campera de cuero que nunca deja de lado. Este lunes por la mañana, por Mitre Live hizo referencia a la prenda y contó la verdad: “Ayer Milei salió del Hotel Libertador otra vez con la campera y el buzo azul debajo. Llegó al aeropuerto y se sacó una foto con Caputo y Posse”, empezó diciendo.

Y continuó: “Yo pregunté por qué lo usa y me contaron que tiene un chaleco antibalas debajo. Por eso usa el buzo. Lo viene usando desde la campaña’’, develó. Además, no hace mucho, trascendió una imagen del político, en donde se le marca un reborde bastante extraño y que terminó siendo una protección para no terminar en tragedia, tal y como lo fue el del presidente estadounidense, John F. Kennedy en 1963.

Javier Milei con un chaleco antibalas

Cómo murió el presidente estadounidense John F. Kennedy

John Fitzgerald Kennedy fue el presidente más joven de los Estados Unidos en asumir, pero su historia quedó marcada por la tragedia. Fue el 22 de noviembre de 1963, cuando el político y su esposa Jackie Kennedy llegaron a la ciudad de Fort Worth en Dallas, en medio de una agenda muy ocupada, por los actos y encuentros. Allí, el mandatario pronunció su último discurso y gozaba de una popularidad muy grande, tras ganar las elecciones de 1959 frente a Nixon.

John F. Kennedy

Su éxito se debía gracias a su presencia en la televisión y lo catapultaron a que seguramente ganaría la reelección en los próximos años, sin saber el desenlace final. Aquel día lluvioso de noviembre, en los años ’60, el presidente y la Primera Dama se subieron a un auto descapotable para saludar a la multitud que los esperaba para recibir con los brazos abiertos.

El día del asesinato de John F. Kennedy

En medio de la felicidad, los saludos y mientras el vehículo avanzaba por las calles de Dallas, John F. Kennedy recibió dos disparos en la cabeza que finalizaron con su vida casi en el acto. A su lado, Jackie, en un intento por salvarle la vida, quiso recuperar los pedazos de su marido, que se encontraba en su regazo dando sus últimos alientos de vida, pero sus intentos fueron inútiles, ya que la muerte de Kennedy fue inminente.

Sobre este contexto, Javier Milei utiliza un chaleco antibalas para protegerse de cualquier tipo accidente o tragedia. En una ocasión, el libertario expresó en La Nación: “Uso chaleco en los ingresos a los actos por protocolo de seguridad. No es convencional entrar por el medio de la multitud”, manifestó sobre su seguridad, y aún más ahora, ya que será el próximo Presidente de la Argentina.

