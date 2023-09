Se conoció un audio inédito de Aníbal Lotocki acerca de la dura experiencia de una paciente con él: “No está escrito que genera cólicos rena

Aníbal Lotocki está enfrentando una gran controversia después de los fallecimientos de Silvina Luna y Mariano Caprarola. Recientemente, se filtró una grabación en la que dialoga con una paciente que lo acusa de causarle molestias después de la cirugía que le practicó.

El doctor fue hostigado en su casa y en la vía pública por cientas de personas enojadas por su accionar. Algunos le arrojaron objetos, otros lo insultaron y le exigieron que asuma la responsabilidad por presuntamente estar involucrado en la muerte de cuatro de sus pacientes.

Aníbal Lotocki, el médico incriminado

En el programa A la Tarde, presentaron un registro de audio que se filtró, en el cual se escucha a otra persona que afirma ser una de las presuntas afectadas por Lotocki. Esta mujer se sometió a una cirugía con el objetivo de mejorar su apariencia, pero posteriormente experimentó la aparición de bultos en ciertas áreas de su cuerpo y experimentó incomodidades en esas zonas.

"El producto no se mueve de lugar. No hay rechazo ni provoca alergias, sin efectos colaterales, sin sustancias tóxicas. Son partículas de acrílico. Te voy a mostrar la resolución del ANMAT, para que veas. No está descrito que el producto provoque cálculos renales, tampoco inflamación en las piernas", afirma Lotocki en el audio.

¿Cómo se justificó Aníbal Lotocki?

"No existe rechazo al producto, pero en caso que lo hubiera, es dentro de los primeros seis meses. Si ves un bulto al costado, es grasa. Esto es porque engordaste, el producto está quieto, no se mueve. El producto que migra es la silicona líquida, que es el aceite de avión que vos te ponés", aseguró.

VIDEO

"Es un problema venoso lo que tenés. Vos estás con un poquito de sobrepeso y eso hace que aparezcan varices, que se hinchen las piernas. Tenés que hacer un poco de ejercicio. Todo esto lo genera el sobrepeso, cuando aumentas unos 5 o 6 kilos", finalizó.



SDM