La abogada de Lotocki podría solicitar la anulación de la autopsia a Silvina Luna: "No me dieron tiempo a presentarme"

La defensa de Aníbal Lotocki, el cirujano que operó a Silvina Luna en 2011 y le causó una intoxicación con metacrilato que derivó en hipercalcemia e insuficiencia renal, argumenta que no puede ser acusado de la muerte de la actriz, ya que fue previamente juzgado y condenado por estos hechos. Ahora, tres tribunales están evaluando la posible mala praxis de Lotocki como causa del fallecimiento de la modelo.

Este lunes 4 de septiembre, se llevó a cabo la autopsia de Silvina Luna, quien trágicamente murió el 31 de agosto después de pasar tres meses hospitalizada en el Hospital Italiano debido a problemas de insuficiencia renal e hipercalcemia. El abogado de Luna, Fernando Burlando, continúa con el caso contra el cirujano Lotocki, al cual no solo Silvina, sino que otras pacientes, acusaron de inyectarles sustancias prohibidas en sus cuerpos.

Burlando, el abogado de la familia Luna

En una conversación con el programa A La Tarde, de América, la abogada de Lotocki mencionó la posibilidad de solicitar la anulación de la autopsia, argumentando que fue llevada a cabo de una forma muy veloz. Diego Estevez compartió detalles de su diálogo con Ileana Lombardo, señalando que ella "no está notificada oficialmente a través del sistema digital. 9.47 ingresa al sistema y dice 'no me dieron tiempo a presentarme'".

¿Qué dijo Ileana Lombardo, la abogada de Aníbal Lotocki?

La misma Lombardo proporcionó detalles acerca de los pasos que la defensa está considerando: "La decisión no está tomada aún, estamos esperando. Ellos (la Justicia) dispusieron la realización de la autopsia para las 9 de la mañana. Se había ordenado la preservación del cuerpo". "Llegamos a pedir el registro fílmico en audio y video, tenemos que esperar, ver qué ocurrió con eso, que lo carguen al sistema automático".

Luego, Lombardo comentó sobre las declaraciones de Fernando Burlando acerca de la supuesta presencia de piedras, pero aclaró que no puede dar información al respecto porque no estuvo presente en el procedimiento, señalando: "No hablo de las cosas que no sé". "Si se filmó, qué se filmó y si se filmó de forma completa". "Soy abogada, estoy entrenada para dudar".

Además, la abogada compartió que durante la autopsia estuvieron presentes Ezequiel Luna, hermano de Silvina, y el doctor Burlando, quienes fueron autorizados por el tribunal para observarla a través de una ventana de observación en el quirófano. Sin embargo, Lombardo destacó que no tiene información sobre si entraron al quirófano, indicando: "Es lo que dice la resolución, pero si ellos entraron o no, no lo sé".

En el programa de Karina Mazzocco, contó: "Si todo se hizo correctamente, pedimos preservación de determinadas muertes y no va a haber ningún problema pero si podría afectar a mi representado, actuaremos". Además, expresó que "la grabación no esté completa, esté cortada o editada" podría desfavorecer a su cliente.

"Con el material (sustraído del cuerpo de Silvina Luna) hay que hacer un análisis anatomopatológico. Tampoco hay cosas que van a surgir ya", afirmó Lombardo y dijo que Lotocki "ni siquiera está imputado".

Acerca del médico condenado, aseguró que "está preocupado, hay amenazas, hostigamiento. Ya hicimos algunas denuncias. A una persona en particular, a Pamela Sosa por el escrache porque ella publicaba la dirección de Lotocki diciendo 'esta es la dirección del asesino' y eso es incitación a la violencia".



SDM