Mónica Farro fue una de las figuras que le demostró su apoyo a Aníbal Lotocki durante la internación de Silvina Luna. "Yo me operé con Aníbal Lotocki. No puedo hablar mal porque mi experiencia personal es buena. Lo que haya pasado con otras personas es horrible, pero para eso está la Justicia. Yo no soy quién para juzgar", había expresado la vedette tiempo atrás.

Además, la mujer dijo que existían "dos lados de la verdad" y que ella "estaba feliz" con las intervenciones que le realizó el cirujano. Sin embargo, las cosas cambiaron tras la muerte de Silvina Luna y Mónica reflexionó: “Todo esto me hace muy mal, no se qué puede llegar a pasar'".

Aníbal Lotocki junto a Silvina Luna.

Después de todo lo que tuvo que pasar Luna en el Hospital Italiano, quien también fue operada por Lotocki, las declaraciones de Farro terminaron viralizándose provocando que varios usuarios de las redes la atacaran. Ahora, ella decidió salir a defenderse en Intrusos.

Imagen promocional de Mónica Farro para el Bailando 2023.

En el ciclo que conduce Flor de la V, Mónica Farro pidió disculpas y reveló: "La mitad de la Argentina me desea la muerte (por lo que dije)". Por último, la vedette agregó en su defensa: "Sólo hablé de lo que me pasó a mí. Nunca dije que Lotocki era el mejor cirujano del mundo".

Mónica Farro se sometió a recientes estudios médicos

El periodista Matías Vázquez reveló un mensaje de la reconocida vedette al aire en "A la Tarde" mientras se encontraba frente de la mansión de Aníbal Lotocki en Vicente López.

“Hablé con Mónica Farro. Esta mañana se estuvo haciendo chequeos médicos. Está muy afectada por la situación que pasa y es lo que me parece que pasa con los pacientes de Lotocki”, compartió el periodista en el programa.

J.C.C