Raquel Mancini fue una de las modelos ícono de los 90 y tapas de las más importantes revistas. Después de la muerte de Silvina Luna, se habla mucho más de las personas que se operaron con Aníbal Lotocki, la modelo fue una y en LAM pasaron un video sobre por qué desapareció de los medios y se habló sobre su salud.

Raquel Mancini

"Una de las personas que se operó con Lotocki fue Raquel Mancini y tuvo muchos dramas de salud. Cuando le preguntamos, ella negaba un poco la situación", dijo Ángel De Brito para dar paso al informe sobre la vida que lleva actualmente la modelo.

El video de Raquel Mancini con respecto a sus operaciones

"Se encuentra viviendo con su mamá y hermano por no tener donde vivir. En marzo estuvo internada porque se descompensó en su casa, no podía mover el cuerpo", dice el informe que pasaron en LAM. "Su carrera despegó y consigo sus problemas de salud, se decía que tenía una adicción a las cirugías", siguió el video.

"Me hice una lipo y quedé en coma por el exceso de anestesia que me pusieron", dijo la modelo. "Fui víctima de violencia de género justo cuando me operé los labios, de repente se me paraba la boca", siguió Raquel. La modelo participó del reality de Aníbal Lotocki.

"Sacame está piel ya, el martes", le dijo la modelo al cirujano. "Estás bárbara", le contestó el médico. "Vos sabés que no, sacame lo que tengo acá", le respondió Raquel Mancini entre risas y abrazando a Aníbal Lotocki. "Lo que le estamos haciendo a Raquel ahora es un suerito orto molecular y una quelación, para el estrés y la fatiga crónica", decía el cirujano.

