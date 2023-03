Raquel Mancini: de la fama y su obsesión por las cirugías a ser víctima de violencia de género

Raquel Mancini fue una de las modelos ícono de los 90 y tapas de las más importantes revistas.

En 1980 fue descubierta por un fotógrafo en la playa lo que significó el camino ascendente en su carrera como modelo que también la llevaron a las tablas, donde fue la cara de diversas obras revisteriles.

Sin embargo, esa necesidad de respetar los cánones de belleza no la llevó a buen puerto y se realizó diversas cirugías estéticas que, no sólo le trajo problemas de salud, sino también que generaron la reacción desmedida de un novio violento.

"Me quise rellenar los labios, porque vi a una mujer que se había hecho eso y me encantó. Cuando volví de rellenarme y le mostré a mi pareja de ese momento, le agarró un ataque de celos y me pegó. Encima yo tenía brackets. Ahí fue que se deformó todo”, contó sobre este vínculo.

Raquel Mancini resaltó que no fue su obsesión por la cirugías la que provocó cambios en su rostro, sino estos maltratos. “Fue una etapa durísima. Estuve doce años con la boca así”, contó y aseguró que en 2013 logró operarse.

"Todos decían que ‘Raquel es la más linda de todas’, pero yo nunca me sentí linda. Tenía un gran problema de autoestima. Tengo tres operaciones hechas pero sufrí un bullying mediático que daba entender que yo me había hecho más. En una de las intervenciones estuve a punto de morirme y eso dio pie a para que digan cualquier cosa", aclaró en exclusiva para CARAS haciendo referencia a la liposucción que se realizó en 1996 cuando la sometieron a una una sobredosis de anestesia que casi la lleva a la muerte.

En 2016 Mancini sufrió una neumonía, que derivó en Gripe A y que la dejó en coma farmacológico por 15 días. "Entré al Sanatorio de la Trinidad diagnosticada por neumonía, pero después desencadenó en una gripe A. Estuve internada con suero y en coma farmacológico. Cuando me desperté pensaba que sólo habían pasado tres días, y no quince", reveló.

Cómo está hoy la salud de Raquel Mancini

Raquel Mancini fue noticia la tarde del martes debido su internación en el Hospital Fernández.

Tal como contaron en Intrusos, la ex modelo ingresó en el lugar después de que hermano la encontrara desmayada en su departamento.

Luego, Pampito Perelló Aciar amplió la información. "Ingresó por haber injerido sustancias. Estaba haciendo una dieta con diuréticos, lo que produjo el desmayo. Estuvo más de un dia desmayada con el aire prendido por lo que ingresa con insuficiencia respiratoria", contó.

"Sigue en observación, sigue haciéndose estudios. Lo que me dicen es que estaba en un ataque de nervios, no quería que se filtrara la información. No estaba muy en eje, la veían delirando, como una crisis nerviosa", aseguraron.