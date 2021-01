¡Se hizo pis! El desopilante accidente de Belu Lucius en MasterChef Celebrity

Un momento desopilante se vivió ayer por la noche en MasterChef Celebrity, entre Belu Lucius y el Polaco, mientras enfrentaban un desafío en pareja.

Todo comenzó cuando la humorista tenía que ir a buscar víveres dentro del mercado, y entre las corridas, se tentó de tal manera que terminó haciéndose pis encima en el medio del programa.

Por su parte, el cantante iba con los ojos vendados y era el encargado de agarrar los productos, mientras que Belu intentaba guiarlo. La situación fue tan desopilante que nadie podía creer lo que pasó.

"¿Puedo ir al baño? Espero que no se me haya visto...", afirmó Belu, una vez que logró tranquilizarse al salir del mercado. "Se levantó el delantal y estaba meada", aseguró Analía Franchín cuando le tocó hablar frente a cámara.

Belu Lucius se enojó con producción de MasterChef Celebrity

Belu Lucius es una de las grandes revelaciones de MasterChef Celebrity y también la que más estaba alejada de los escándalos. Pero ayer hubo una situación que no le gustó y la joven no dudó en mostrar su disconformidad con la producción.

Al parecer, los editores del programa cortaron unas declaraciones suyas y, en el aire, parecía que se burlaba de la angustia de Rocío Marengo, quien fue eliminada del certamen.

“Vieron que acá hay que llorar”, se la escuchaba decir de forma irónica a Lucius sobre las lágrimas de Marengo.

Más tarde la producción, decoró la situación con la canción de Mariana de Melo: “Llora, llora, la llorona. Hay que llorar acá, les gusta llorar. ¿Con esto garpa? ¡Ja, ja!”.

Enojada, la esposa de Javier Ortega Desio criticó la edición que hicieron de sus palabras: "No me gustó cómo quedó editado lo que dije sobre el llanto. Nunca me reí de Rocío. Yo también lloré en el programa. Nada, quería aclararlo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR