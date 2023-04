La denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto a Jey Mammón cayó como un baldazo de agua fría en el medio y el escándalo crece día a día. Fernando Burlando fue quien asumió la defensa de Jey Mammón, pero recientemente la abandonó y dio detalles de las razones. Ahora, Jey Mammón debe buscar alguien que crea en su inocencia y que quiera defenderlo.

Fernando Burlando y su hija Sarah

Esto sucedió luego de que Jey Mammón se fuera del país para "relajar la cabeza" luego de la acusación de Lucas Benvenuto y que el tema se instale en los medios de forma permanente en la agenda periodística. Santiago Sposato, cronista de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por las noches de América, lo encontró en Ezeiza a punto de partir y logró hacerle un móvil. En el reportaje, el humorista declaró: "Me voy para relajar la cabeza y descansar un poco". Eso sólo fue lo que declaró, ya que se quedó en la postura de "no tengo nada más que decir" y le cortó el rostro al cronista en contadas oportunidades.

En el día de hoy, fue el abogado de Lucas Benvenuto, Javier Moral, que reveló que el abogado Fernando Burlando "abandonó la defensa de Jey Mammón por razones políticas". Esto sucedió en el marco de una entrevista con IP Noticias donde el representante del joven se pronunció luego de la filtración de los audios de Benvenuto a Mammón. "Vamos a analizar presentar la denuncia para poder peritar el teléfono de Jey Mammón por la filtración de los audios", explicó el abogado en diálogo con el conductor.

Jey Mammón en la entrevista con Baby Etchecopar

Fernando Burlando apoyó en contadas ocasiones a Jey Mammón, quien era su representado legal luego de la denuncia de Lucas Benvenuto. En una de las entrevistas que dio a C5N, el letrado habló sobre los audios y afirmó que el denunciante podría estar incurriendo en el delito de extorsión, y que podrían tomar acciones legales al respecto.

En diálogo con Radio con Vos, programa que conduce Lorena Maciel, Fernando Burlando habló y dio los motivos por los cuales se alejó de la causa. "Yo me estoy separando un poco de lo que es la problemática de Jey Mammón y Lucas Benvenuto. Trabajé hace dos años en este tema, y como te dije me dieron una misión, 'tenés que solucionar esto', yo voy y soluciono", aclaró el abogado.

Lucas Benvenuto, denunciante de Jey Mammón

Luego, continuó explayándose: "Obviamente tomé un tema que era delicado y pude certificar situaciones que tenían que ver con la denuncia que no eran reales. Eso es lo único que te voy a decir". Por último, Fernando Burlando cerró el tema: "No me quiero involucrar en el tema, es un tema muy sensible, donde a veces la gente al no tener conocimiento en profundidad del tema, entra en opiniones que pueden ser acertadas o no".

Jey Mammón se fue del país luego del escándalo por la denuncia de Lucas Benvenuto

Desde un móvil de LAM mostraron el momento en que Jey Mammón se iba del país y partía para España. Hacía días que se venía hablando de la posibilidad de que el ex conductor de La Peña de Morfi se fuera del país, pero hasta el momento sólo era un rumor. Sin embargo, por el mal momento que el humorista está pasando, decidió hacerlo y tomarse un avión a las Europas.

Santiago Sposato lo interceptó en camino a embarcar y logró tener una corta conversación con Jey Mammón. Al preguntarle por qué se iba, el humorista explicó: "Me voy para relajar la cabeza y descansar un poco". Luego, le consultó sobre su salida de La Peña de Morfi y aclaró: "Es de común acuerdo".

