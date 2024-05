Sebastián Chiozza de “Poema joyas”, el joyero elegido de Susana Giménez

Cerca de cumplir 50 años, Sebastián Chiozza pasa el mejor momento de su vida. Artista y creador de la marca Poema Joyas llega con sus piezas a todo el país y el exterior. Esta vez la elegida fue Susana Giménez a quien le diseñó una pulsera de plata con un dije con su inicial que recibió durante su visita al programa “+Caras”

Gracias a su talento y creatividad, sumado a la calidad de los materiales que utiliza, Sebastián Chiozza está cumpliendo el sueño de su vida: que muchas celebrities luzcan sus joyas. Hace unos días, creó una pieza especialmente para Susana Giménez. Si bien ya le había realizado un dije personalizado hace un tiempo, para su visita al ciclo “+Caras” la sorprendió con una pulsera trabajada, de plata con amplios eslabones y un aplique de la inicial de su nombre “S”.

Sebastián Chiozza confeccionó una distinguida pieza para Susana Giménez.



“En estos últimos años me he enfocado a realizar piezas para muchos artistas del espectáculo, siempre fui un poco cholulo y 'Poemas Joyas' me permitió entrar al mundo de los famosos. Mi marca se ha posicionado como líder en el mercado de las alianzas de ´plata y piedra, realizando piezas artesanales, únicas y hechas con mucho amor”, contó el artista.

La historia de una marca distinguida



La marca de Chiozza nació como un proyecto independiente de un empresario de la construcción que combinó sus conocimientos y experiencia para formar un espacio exclusivo y de calidad. “Parte de mi tiempo está dedicado a la actividad empresarial, tarea que desarrollo hace muchos años. La otra cara de este rol es el orfebre que se manifiesta cuando se abre la puerta de mi taller”, afirma Sebastián quien comenzó realizando anillos con monedas como un hobby y se los obsequiaba a amigos y familiares.

Sebastián Chiozza.

Las devoluciones eran tan buenas que la pasión por el arte no paraba de crecer hasta que, en plena pandemia, comenzó a trabajar con plata y piedras y armó su propia marca a la que llamó Poema, en honor al dulce nombre de su nieta.

Sebastián Chiozza

Su especialidad son los anillos de plata y piedras, muchos de ellos como el “Reina” son elegidos por parejas como alianza de compromiso. Aunque cada pieza que crea es exclusiva y deslumbrante y se ajusta al gusto de cada cliente a través de su atención personalizada y los mensajes que le llegan a su Instagram, @poemajoyas.

Las joyas de Sebastián Chiozza.

Además de Susana Giménez, Sebastián Chiozza trabajó con Nicole Neumann, Bizarrap, Duki, Guillermo Francella, Natalie Weber, Anamá Ferreria, José María Muscari, entre otros.

Texto: Rebeca Peiro