Sebastián Yatra y Agustina Agazzani: fuertes rumores de romance

Sebastián Yatra, desde que no está en pareja con Tini Stoessel, está bajo la lupa de todos. Ya se lo ha vinculado con varias mujeres aunque hasta el momento él no salió a confirmar ninguna relación.

Hoy a quien se lo vincula es a la modelo argentina Agustina Agazzani.

Fue Juariu quien con su método de investigación que la caracteriza, se dio cuenta que el cantante y la expareja de Gastón Soffritti comenzaron a seguirse.

"Algo que me llamó la atención. Yatra y Agus Agazzani se empezaron a seguir hace poco. Like que va, like que viene... Lo interesante aquí es Agus Agazzani dejó de seguir a Tini. Cuando hasta hace poco le ponía Me gusta. Y hoy sube un video con la última canción de Tini", escribió Juariu en sus Historias de Instagram. Y mostró las imágenes de Sebastián Yatra y Agus Agazzani.

También llama la atención que no es la primera vez que vinculan a Sebastián Yatra con una ex de Gastón Soffritti. Hace poco también corrió el rumor de que el cantante estaba en una relación con la modelo Antonella Pauletto, quien protagonizó un videoclip suyo.

A la vez, el actor de Simona fue pareja de Stefi Roitman, una de las mejores amigas del cantante y actual esposa de su gran amigo, Ricky Montaner. Podría afirmarse de esta manera que el mundo es un pañuelo.

Por su parte, Sebastián Yatra disfruta de su presente profesional y lo comparte con sus seguidores de todo el mundo.