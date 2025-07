Los secretos de belleza de Mirtha Legrand (98 años): "Tengo una balanza y una vez por semana me peso”

Mirtha Legrand es un ícono de la televisión argentina y mundial, y se consagró como el personaje más importante para muchos espectadores. Su belleza natural y carisma la posicionaron en varios trabajos que, con el correr del tiempo, le abrieron las puertas a exclusivos eventos e invitaciones de lujo. A sus 98 años, la Chiqui sigue participando de increíbles actividades y mantiene su estilo elegante y llamativo. Es por eso que decidió revelar la secreta rutina que sigue para estar espléndida.

Los secretos de belleza de Mirtha Legrand: "Tengo una balanza y una vez por semana me peso”

Mirtha Legrand participa de diversos eventos de moda, teatro, cine, entre otros. En todos esos momentos, no duda en llegar con una sonrisa y un look que se roba la mirada de todos. Es así como, con el correr de los años, se ganó el amor y cariño de sus seguidores, y destacó por su belleza natural. En una entrevista, reveló que los tres hermanos de la familia siempre tuvieron un físico privilegiado, gracias a la belleza de sus padres. Sin embargo, ella contó algunos de los secretos y la rutina que sigue para mantenerse espléndida con 98 años. "Cuido mucho mi piel. Me maquillo, me gusta estar arreglada. Me gusta gustar y soy coqueta”, expuso en La Nación.

Además de cuidarse con cosmética, la Chiqui contó que le gusta tener una rutina de entrenamiento que la ayude a mantenerse activa. Desde kinesiología dos veces por semana hasta levantar las piernas en la cama, la conductora cuida su estado físico siempre que puede. Como no suele salir a la calle caminando, recorre su propio living unas tres o cuatro veces por semana, y hace gimnasia con pesas de dos kilos para reforzar la fuerza de sus tobillos.

Sin embargo, los secretos de la belleza de Mirtha Legrand no solo se basan en ejercicio diario y el maquillaje que utilice. También viene acompañado de una alimentación saludable. En esa misma entrevista con La Nación, reveló que ella es muy fanática de la comida variada, por lo que no duda en deleitarse con un buen plato. “Como de todo, pero muy poco y he adelgazado bastante. Siempre tuve tendencia a engordar. Pero me gusta comer rico", contó. Fue así que reveló cómo se sigue cuidando en su casa, para poder estar saludable. "Tengo una balanza y una vez por semana me peso”, dijo la Chiqui.

Mirtha Legrand reveló los secretos para mantener su belleza, a pesar de los años y los problemas de salud que puedan surgir. Ella mantiene una vida muy activa, fusionando sus responsabilidades en la televisión argentina con sus hobbies, como la lectura, y con su rutina diaria de ejercicio y cuidado personal. Sus seguidores la siguen acompañando con el correr del tiempo, y no dudan en escuchar sus consejos para llevarlos a cabo de la mejor manera.

A.E