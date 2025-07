Mirtha Legrand (98 años) sobre su rutina de entrenamiento: "Hago gimnasia con pesas de dos kilos en los tobillos"

Mirtha Legrand, a sus 98 años, continúa demostrando una constancia admirable en su rutina personal, que sigue una serie de entrenamientos diarios y ejercicios adaptados. En medio de su programa, La Noche de Mirtha, lecturas y caminatas diarias, la icónica conductora reveló detalles que explican cómo se mantiene activa constantemente.

Mirtha Legrand reveló detalles de su rutina de entrenamiento diario

A sus 98 años, Mirtha Legrand continúa siendo una de las referentes indiscutidas del mundo artístico, destacándose en su programa La Noche de Mirtha (El Trece) con una energía que impacta. En una reciente entrevista, la conductora reveló detalles de su rutina diaria que dejan en claro cómo se mantiene activa y en forma para enfrentar cada emisión con entusiasmo.

“Hago kinesiología dos veces por semana y en la cama levanto las piernas”, inició, y agregó que realiza caminatas dentro de su casa varias veces al día. Por su parte, explicó que prefiere hacer esta actividad dentro de su propiedad para poder moverse tranquila: “Este living que lo hago tres o cuatro veces por día caminando porque yo no estoy mucho en la calle”.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del entrenamiento diario de Mirtha Legrand es el uso de pesas: “Hago gimnasia con pesas de dos kilos en los tobillos”. En la misma línea, explicó que es una práctica que realiza acostada acompañada y supervisada por profesionales desde hace tres años, consolidándola como una estrategia para conservar la movilidad y la fuerza.

A su vez, la diva de los almuerzos explicó que acompaña los ejercicios con una alimentación cuidada y moderada: “Como de todo, pero muy poco y he adelgazado bastante”. A pesar de que no siga una dieta estricta, se hizo el hábito pesarse una vez por semana. “Tengo una balanza y una vez por semana me peso”, explicó, revelando que su enfoque se centra en el equilibrio y en sentirse bien con ella misma.

Por su parte, dejó en claro que la lectura es una de las partes más importantes de su día desde hace años. “Me gusta leer, pero ahora los libros vienen con letras muy chiquitas; me cuesta, pero sigo leyendo igual”, comentó. A pesar de estas dificultades, Mirtha Legrand demostró que le apasiona mantenerse informada de todo lo que sucede: “Leo dos diarios y veo mucha televisión. Me gusta estar informada. Escucho muchísima radio. Duermo con la radio puesta”.

La presentadora, antes de terminar la entrevista, se refirió a su programa, La Noche de Mirtha, donde aseguró que no le representa un esfuerzo, sino que semana a semana espera con entusiasmo la llegada de una nueva emisión. “Me encanta, estoy deseando que llegue el día para ir a hacer mi programa”. Para ella, el trabajo sigue siendo una fuente de motivación: “¿Qué me motiva? Mis ganas de seguir gustando, de seguir teniendo éxito. Uno se acostumbra al éxito y es muy difícil dejarlo”.

En cuanto a su imagen personal, Mirtha Legrand sostuvo que no descuida detalles: “Me gusta gustar y soy coqueta”. Para ella, el cuidado personal está integrado en su rutina tanto como el ejercicio o la preparación de sus programas cada fin de semana. “Me maquillo, cuido mi piel, me arreglo. Me gusta estar bien”, concluyó.

Así como hace gimnasia y kinesiología diaria, Mirtha Legrand sostiene una rutina que combina constancia, organización y cuidado personal. A lo largo de sus jornadas, se mantiene activa con ejercicios adaptados, lecturas diarias y preparación para cada programa, reflejando un estilo de vida que acompaña su presente profesional.

