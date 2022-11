Selena Gomez con sandalias de peluche

Selena Gómez fue de compras a Target junto a su amiga, Raquelle Stevens. La actriz llevó un look bastante sencillo, compuesto por una blusa blanca con pantalones holgados en beige, a juego con un saco largo y lentes de sol.

Pero lo que llamó la atención fue su calzado. Se trata de unas sandalias ‘mule plano de paseo comfort’ de Louis Vuitton, con lana de oveja, en color negro y con el monograma ‘LV’ de la marca en blanco. Los zapatos cuestan unos 1.500 dólares.

Esta no es la primera vez la protagonista de Only Murders in The Building, usa este tipo de zapatos, sino que desde años completa sus outfits con diferentes modelos, colores y marcas.

La cantante, que adhiere al ‘effortless style’, es decir, aquellos looks que parecen lograrse sin esfuerzo, pero están perfectamente combinados, demustra que el calzado cómodo llegó para quedarse.