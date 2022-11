Selena Gomez brilló en la Avant Premiere del nuevo documental sobre su vida

Selena Gomez asistió al estreno mundial de "Selena Gomez: My Mind and Me" que se realizó durante el Festival del Instituto de Cine Americano de 2022 en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, Estados Unidos, en la noche de este miércoles.

Como siempre, la actriz cautivó a los presentes con su look impecable y a la moda.

Selena Gómez / Foto: AFP.

Selena Gómez se inclinó por un vestido fucsia, el color de la temporada, de la firma Rodarte.

El diseño era de un solo hombro donde tenía un lazo. Los stilettos con brillos eran de la marca Paris Texas y combinaban con su clutch.

Los aros, de colores, eran de David Webb.

En cuanto al peinado, la actriz decidió llevarlo recogido, con raya al costado. Y el maquillaje resaltaba sus ojos, dejando sus labios con un tono casi natural.

Sobre el documental

"Selena Gomez: My Mind and Me" se estrena este viernes 4 de noviembre en Apple TV+.

La web oficial lo describe así: "Tras años en el candelero, Selena Gómez alcanza un estrellato inimaginable. Pero justo cuando alcanza una nueva cima, un giro inesperado la arrastra a la oscuridad. Este documental, de una crudeza e intimidad únicas, abarca su viaje de seis años hacia una nueva luz".

Allí entonces hablarán entre otros temas del trasplante de riñón al que tuvo que someterse la cantante junto a una amiga que fue la donante.

Cuando Selena Gómez reveló que se sometió a un trasplante de riñón.

En septiembre de 2017, Selena Gómez utilizó su cuenta de Instagram para hacer una impactante revelación a sus millones de fans alrededor del mundo. La joven confirmó que recibió un trasplante de riñón, producto de su lucha contra el Lupus, enfermedad que padece desde hace ya algún tiempo. La donante fue una de sus grandes amigas.

La cantante se encargó de llevar tranquilidad a sus followers y escribió un sentido mensaje. “Soy consciente de que mis fans se han dado cuenta de que he estado desaparecida durante parte del verano y que se han preguntado por qué no he promocionado mi nueva música, de la que estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón debido al lupus y me estaba recuperando. Lo necesitaba por salud” comenzó relatando la joven.

Selena Gómez.

Y agregó: "Estoy deseando compartir con ustedes mi viaje de estos meses. Hasta entonces quiero dar las gracias públicamente a mi familia y al increíble equipo de médicos por lo que han hecho por mí, antes y después de la cirugía. Y finalmente, no hay palabras para describir el agradecimiento a mi amiga Francia Raísa. Me dio el mejor regalo e hizo un sacrificio al donarme un riñón. Me siento realmente bendecida. Te quiero mucho, hermana”, expresó junto a la fotografía que la muestra con su donante.

Francia , es una conocida actriz estadounidense que conoció a Gómez cuando solo tenía cinco años. Las chicas comenzaron a tomar clases de hip-hop y jazz, entre otro muchos estilos, y allí nació la fuerte amistad.

“El lupus es una enfermedad que sigue sin entenderse, pero se están haciendo progresos” concluyó Selena Gómez junto a impactantes imágenes que además muestran las cicatrices que le quedaron a la artista luego del transplante.