La China Suárez una vez más está en boca de todo el mundo. Después de separarse de Benjamín Vicuña, la actriz revolucionó Instagram al publicar una foto en donde se la ve haciendo un topless.

La publicación corresponde a una producción de modas que tuvo como protagonista a la China Suárez. Allí se puede ver a la mamá de Magnolía y Amancio luciendo simplemente un jean y su torso al descubierto.

Separada de Vicuña, La China Suárez hizo un topless en redes sociales

En la publicación La China Suárez solo se limitó a poner emojis de corazón y fuego, arrobando al fotógrafo que fue el artífice de la imagen.

La China Suárez compartió llamativos mensajes tras la ruptura con Vicuña

La China Suárez y Benjamín Vicuña atraviesan una dura separación y, aunque aseguran que es buenos términos, la pareja deberá configurar su nueva rutina familiar.

En los últimos días, Suárez comenzó a compartir en Instagram. Se trata de unas placas en inglés de lo más elocuentes que podrían estar dirigidas al padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

“Lo que no te mata muta y vuelve a intentarlo”, reza en la primera imagen que compartió en Instagram stories.

Luego, en otra foto, se lee: “Cuando me conocés, pensás que soy callada. Cuando me hablás, deseas que fuera callada. Cuando me conocés, sentís miedo cuando estoy callada”.