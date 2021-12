Tamara Báez y L-Gante hoy en día son una de las parejas más famosas de la Argentina. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular rumores que sostienen una posible crisis entre ambos. Por su parte, la madre de Jamaica se pronunció en las redes sociales y habló al respecto.

“Se convirtieron hace poquito en padres de Jamaica y la situación lejos estaría de ser la mejor. Ya no se siguen en redes y me confirman que ya no viven juntos. Decidieron vivir en casas separadas. Lo tengo re contra chequeado”, aseguró el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Pregunté por la separación y me dijeron que es inminente. Habría una tercera en discordia. Pero esto lo ponemos en potencial porque no me consta. Este sería el principal motivo de la ruptura. Él se habría cansado de ella y ya no quiere ni siquiera subir fotos ni stories de Tamara en sus redes. Ella sí sube pero él nada de nada”, sumó el periodista.

Separados y en casas alejadas: L-Gante y Tamara Baéz enfrentan rumores de separación

Al ver esto, Tamara Baéz decidió cortar en seco los rumores y disparó a través de sus historias de Instagram: "Ni yo sabía que estábamos separados".