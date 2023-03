Mike Vogel, el actor de la serie Sexo/Vida, se ha convertido rápidamente en uno de los jóvenes más solicitados de Hollywood. El motivo es su papel en el thriller de ciencia-ficción "Monstruoso", producido por J.J. Abrams.

Si bien Voguel disfruta de una vida tranquila entre las montañas, luego de su rol en Sexo/Vida se ha convertido en todo un sex symbol, de los más codiciados.

Pero la popular serie de Netflix no es el único trabajo de Voguel. El galán protagonizó "The Deaths of Ian Stone", una película de terror y actuó junto a Ryan Gosling en el drama romántico "Blue Valentine". También, en 2006, Vogel apareció en "Poseidon" y en la comedia "Dicen por ahí", protagonizada por Jennifer Aniston, Kevin Costner y Shirley MacLaine y dirigida por Rob Reiner.

Mike Voguel, rodeado de naturaleza. Crédito: @realmikevoguel

La crítica lo acompaña desde su rol en la película "Supercross" y en el de "The Sisterhood of the Traveling Pants". También recibió aplausos por su actuación en la adaptación musical de "Cumbres borrascosas" de MTV y por su papel junto a Jessica Biel en "La masacre de Texas".

Mike Voguel nació en 1979 en Abington, Pensilvania. En 1998 asistió a la Universidad de Cairn y a principios de la desde 2000, viajaba con frecuencia a la ciudad de Nueva York para hacer audiciones para actuar y modelar. Y en 2001 fue elegido para la serie de televisión “Grounded For Life”, entre 2001 y 2004 .

En 2003 le llega su primer papel en cine, con “Grind” y luego le llegaría la adaptación televisiva de para MTV de “Cumbres borrascosas”, la gran novela de Emily Brontë, donde Voguel interpretaba al oscuro Heatchcliff. En el mismo año también actuó en la nueva versión de “La masacre de Texas”, que se estrenó en octubre con gran éxito de taquilla.

Voguel, de espaldas, contemplando las montañas que lo rodean.

Los papeles se fueron sucediendo, y en el medio Mike se puso en pareja con Courtney, una ex modelo, con quien tuvieron tres hijos a quienes crian en medio de la naturaleza entre caballos y gallinas.

En 2013 Voguel obtuvo el papel de Dale “Barbie” Barbara en la serie dramática de ciencia ficción de CBS "Under The Dome" , basada en la novela del mismo nombre de Stephen King. La serie se renovó para una segunda temporada que se emitió en 2014, y la tercera y última temporada se emitió en el verano de 2015.

Luego de varias películas y series más, en 2021 protagonizó la serie dramática original de Netflix, Sex/Life en el papel de Cooper Connelly, precisamente la serie que la está rompiendo ahora en Netflix con su segunda temporada y ya hay quienes piden la tercera.

¿Sexo/vida tendrá temporada 3 en Netflix?

Hasta el día del estreno de la segunda temporada de Sexo/Vida, Netflix no ha renovado ni cancelado oficialmente la serie. Aún no hay noticias sobre temporadas adicionales, pero los fans tienen esperanzas de que se venga la tercera.

Sexo/Vida

Sin embargo, a juzgar por el número de episodios y las tramas que cerraron la segunda temporada, podemos ver por qué la segunda temporada puede ser la última. La primera temporada constaba de ocho episodios, mientras que la segunda sólo tiene seis, y al terminar el último capítulo de la misma la mayoría de los cabos de la serie ya se encuentran atados. Habrá que esperar para ver si esta historia continúa o ya llegó a su fin.