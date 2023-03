Netflix: División Palermo y una guardia urbana que podría haber existido

Al parecer, División Palermo, la serie éxito de Netflix estaría inspirada en una historia real y con ciertas diferencias, sus personajes habrían existido.

"División Palermo", la nueva serie argentina de Netflix llegó para revolucionar a todos. Y es que a pocos días de su estreno se convirtió en un furor entre los usuarios y está en primer lugar en el top local.

La serie está creada y protagonizada por Santiago Korovsky, que presenta a una guardia urbana inclusiva, compuesta mayormente por minorías y creada como una operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad. En el elenco hay figuras como Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal, Charo López, entre otros, y también se encuentra Valeria Licciardi, quien es muy recordada por su participación en Gran Hermano en 2015.

Netflix: ¿Existió la Guardia urbana de División Palermo?

La serie, que consta de ocho capítulos de aproximadamente media hora cada uno y se mantiene en el ranking de las series más vistas de la plataforma, es un gran acierto.

Las fuerzas de seguridad necesitan limpiar su imagen y crean una división especial inclusiva, para hacerle la vida más amena al vecino pero principalmente, como una estrategia de marketing para ganar algunos puntos con sus superiores y sanear malas acciones pasadas.

División Palermo

Con esa premisa, la cúpula policial sale a buscar a los candidatos: “Necesitamos sumar minorías”. Y así se lanzan a un casting de lo más particular, cayendo en todos los lugares comunes de los prejuicios.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los años 2005 y 2008, funcionó un cuerpo de seguridad conformado por civiles que trabajaban en coordinación con la Policía Federal Argentina y otros organismos, como los bomberos, Defensa Civil y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAME) para fortalecer la política de seguridad y reducir los índices de conflictividad urbanos.

La Guardia Urbana de Buenos Aires, que llegó a contar con casi mil integrantes, estuvo enmarcada en el Plan de Prevención del Delito del gobierno porteño de Aníbal Ibarra y fue disuelta años después, cuando Mauricio Macri decretó que sea eliminada por considerar que no tenía sentido sostenerla dado que muchas de sus funciones eran responsabilidades de otras áreas del Gobierno.

División Palermo

La Guardia Urbana reclutaba civiles con vocación de servicio y sus integrantes debían cumplir ciertos requisitos entre los que se encontraban tener entre 21 y 35 años; contar con estudios secundarios completos; no haber prestado servicio a otro organismo; no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos y no estar en medio de un proceso judicial.

¿Qué tareas tenía la guardia urbana real? prevenir altercados, accidentes o delitos, dar orientación, acompañar a una persona a cruzar la calle o realizar un corte a la salida de un colegio. Además, podían labrar Actas de Comprobación y controlar el tránsito. Podían parar un vehículo si el conductor no usaba cinturón de seguridad o si alguien a bordo de una moto no llevaba casco.

En efecto, si bien la Guardia Urbana real no era como la de Netflix, la ideal original sí existió en la Ciudad de Buenos Aires.

cs.