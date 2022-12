Shakira de viaje con sus hijos en el desierto

El 2022 no fue uno de los mejores años a nivel personal para Shakira, la cantante barranquillera vivió su separación con su ex marido Gerard Piqué por una infidelidad del ex futbolista después de 12 años de casados y con dos hijos en común. Llegando a las últimas semanas de este tormentoso año para la cantante, decidió hacer un viaje junto a sus hijos Sasha y Milán. ¿El destino? el desierto, para ser mas precisos Qatar.

Si bien la cantante colombiana esta compartiendo un cálido y grato momento junto a sus hijos, en un posteo que compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram, detalló: “En el desierto buscando la serenidad en esta navidad”, señaló. En la imagen se la ve junto a sus dos hijos, y sosteniendo un halcón, quizás este animal represente un nuevo comienzo: el levantar vuelo, y en busca de un nuevo camino".

Shakira con sus hijos Sasha y Milán en el desierto de Qatar

Shakira, autora de los últimos sencillos "Te felicito" y "Monotonía", sumó tres millones de me gusta en pocos minutos.

Shakira mas cerca de Alejandro Sanz

Luego de su separación del ex futbolista Gerard Piqué, los cuales no fueron en buenos términos, Shakira se mudó a su mansión en Miami, Estados Unidos, junto a sus dos hijos para poder tener un poco de paz a su corazón. Alejada del viejo continente, y dejando atrás su vida pasada, en Florida la espera un viejo y gran amigo, Alejandro Sanz

Shakira y Alejandro Sanz

Hace unos días, la cantante le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram a Ale Sanz por su cumpleaños: "Recordándote en tu día querido amigo. Feliz Cumpleaños".

Cabe recordar que los artistas estuvieron viviendo una relación muy intensa por mucho tiempo, y como dice el viejo dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. ¿Será esta la venganza de Shakira contra Piqué?