Shakira fue la protagonista de las últimas declaraciones de Gerard Piqué. Tras aquel testimonio, la cantante decidió hablar abiertamente sobre su actual vida en Miami, donde se mudó junto a sus hijos tras abandonar Barcelona.

La colombiana compartió detalles sobre la nueva etapa que vive junto a Sasha y Milan, en Estados Unidos. La artista expresó su felicidad al ver a sus hijos disfrutar de una vida más tranquila y normal en Miami, alejados de la constante persecución de los paparazzi que experimentaban en Barcelona. “Nunca había visto a mis hijos tan felices”, afirmó Shakira.

Cómo es el nuevo estilo de vida de Shakira y sus hijos en Miami

La cantante destacó la libertad que sus hijos experimentan en su día a día, y cómo en Miami, asisten a sus actividades sin ser perseguidos, en contraste con la situación en Barcelona. Shakira resaltó que en España, los niños no podían ir tranquilos al colegio debido a la presencia constante de los paparazzi, lo que consideraba insoportable.

La adaptación de los niños a su nueva vida en Miami impresionó a Shakira, quien comentó que desde el primer día de colegio ya tenían amigos. “La adaptación de los niños a la nueva vida en Miami me impresionó. El primer día de colegio ya tenían amigos. Son niños muy extrovertidos y tienen grandes amigos que los quieren por lo que son y no por ser hijos de personas famosas”, explicó.

Shakira y sus hijos, Sasha y Milan

Shakira también habló sobre su perspectiva profesional en esta nueva etapa. “A nivel profesional, ha sido un cambio de 180 grados. En España, los años que estuve allí ya establecida, me dediqué a la crianza de mis hijos y a apoyar la carrera de mi ex pareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es aquí, en EEUU”, señaló. Y cerró: “Una lección que he aprendido es que pensé que era mucho más frágil de lo que soy. He entendido que el ser humano tiene una resiliencia enorme y que puede superar cualquier cosa”.

SDM