Por primera vez desde la tumultuosa separación con Shakira, Gerard Piqué decidió abordar públicamente los comentarios escandalosos que circularon durante casi año y medio.

En una entrevista con Jordi Basté en El Mon, un programa de la radio española RAC1, Gerard Piqué se refirió al duro momento que atravesó en su separación y la cantidad de hate que surgió en su contra. "Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia".

Gerard Piqué y su divorcio con Shakira

El ex defensor del Barcelona compartió su perspectiva sobre la constante exposición mediática que enfrenta como figura pública. Explicó que enfrenta rumores diarios y, por lo que optó por no perder el tiempo desmintiéndolos.

Gerard Piqué también se refirió a cuando comenzaron a circular noticias sobre su separación de Shakira y aseguró que "no se sabe ni un 10%" de la realidad de lo que realmente sucedió en ese capítulo de su vida.

"No puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. Tampoco lo quiero porque es privado", afirmó Gerard Piqué