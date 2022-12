Shakira y Gerard Piqué hicieron oficial su separación. Durante la mañana europea, la ex pareja coincidió en el Juzgado de Primera Instancia y de Familia Nº 18 de Barcelona para ratificar su acuerdo de separación. Su amor es parte de la historia, oficialmente no son más una pareja. Y la colombiana -casualidad o no- eligió un particular look que hablaría de lo dolorosa que es esta situación.

Pese a que algunos meses atrás le confesaba a Elle que esta ruptura se había convertido en un martirio, en el día de hoy la nacida en Barranquilla hizo que una imagen valiera más que mil palabras: Shakira asistió a la cita para hacer definitiva su separación vestida totalmente de negro. Sí, de luto.



Con caras largas y acompañados por sus respectivos abogados, la ex pareja eligió no cruzarse. De hecho, el ex futbolista del Barça entró al recinto por el acceso principal, mientras que la cantante lo hizo por la puerta de atrás. Una reunión que apenas duró 15 minutos y en la que según dicen, no han cruzado palabra.

Peor aún, Shakira y Piqué siquiera han compartido espacio: primero entró a la sala a firmar ella, para después hacerlo él. Un ambiente tenso que marcó el último adiós a su historia de 12 años, que nació allá por el Mundial Sudáfrica 2010. Todo el proceso ha sido tan sólo un trámite que avanzó de forma "correcta, como no se esperaba de otra manera, delante del juzgado, y a partir de ahora a esperar la sentencia una vez que el fiscal aprueba el convenio", según destacó el letrado del azulgrana Ramón Tamborero.

Shakira se vistió de luto para separarse de Gerard Piqué: caras largas y tensión en Barcelona. Crédito: AFP

Cómo fue el look de luto que Shakira llevó para separarse de Gerard Piqué

Ni bien bajó de la minivan que la llevó al encuentro con su ex, a Shakira se la pudo ver luciendo un look total black. Un mensaje clarísimo sobre el color que había elegido: el que denota tristeza absoluta. Un duelo que la cantante colombiana sigue transitando de la mejor manera que puede.

Llevaba una polera que combinó con un pantalón sastrero en tono negro con detalle lateral de linea blanca. Botas a tono, mini cartera del tipo "cierre marinero" y maxi lentes haciendo juego. Para coronar su outfit, Shakira optó por sumar un piloto de la emblemática firma Burberry, de quién se ha convertido en embajadora de su campaña navideña.