La dura decisión que tomó Silvina Escudero en medio de la pandemia

Silvina Escudero está pasando uno de los momentos más dolorosos: debió cerrar la escuela de danza que en 2014 creó junto a su hermana, Vanina Escudero. "Cuando todo esto empezó, Danzas Escudero cerró. Fue el 10 de marzo, si no me equivoco, cuando empezó la cuarentena que no era obligatoria y el Presidente dijo ' traten de quedarse en sus casas'", confesó la bailarina en una charla con el ciclo Confrontados.

"Obviamente, al ser una escuela y tener muchos alumnos juntos sí o sí para las clases, con Vanina decidimos cerrarla. Y estuvimos muy mal el primer mes, tratando de hablar con la locataria del lugar; y la realidad es que no la pudimos sostener. Ya son más de tres meses que la escuela está cerrada, y la realidad es que Danzas Escudero quebró", agregó Silvina.

"Quiera Dios que cuando esto termine podamos reabrir en el mismo lugar, o en otro. La realidad es que Danzas Escudero tenía un lugar muy espacioso en pleno Martínez, con muchísimas metros cuadrados, y se nos hizo insostenible", cerró esperanzada.