Silvina Luna apareció en redes y habló de su salud: "Quiero contarles lo que estoy viviendo"

Silvina Luna compartió un mensaje en medio de la preocupación por su estado de salud.

La ex Gran Hermano emitió un comunicado en el que da detalles de su actual situación en la que deberá someterse a un trasplante de riñón debido a la mala praxis que sufrió cuando se sometió a una cirugía estética con el doctor Aníbal Lotocki.

"Estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a la personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas y medios gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia", comenzó con su mensaje.

Silvina Luna apareció en redes y habló de su salud

Luego, habló de la etapa que le tocará enfrentar de ahora en más para cuidar su salud. "Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo, pero pronto quiero contarles lo que estoy viviendo y lo que estoy padeciendo hace 12 años. Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido a las cosas más simple. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentada", disparó.

Cuál es el problema de salud que tiene Silvina Luna

En 2011 Silvina Luna se sometió a una cirugía estética con Aníbal Lotocki en la que le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en glúteos y muslos, lo que le generó hipercalcemia e insuficiencia renal crónica.

Este cuadro hizo que la ex Gran Hermano se someta a controles periódicos que permitieron controlar su enfermedad que hoy terminaron por afectar de manera definitiva a sus riñones. “Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy estoy buscando otras drogas que puedan reemplazarlo”, contó la modelo.

Silvina Luna

Días atrás, Guido Zaffora contó cómo es el tratamiento y los cuidados “Se tiene que enchufar en una máquina 4 horas tres veces por semana porque dejaron de funcionar sus riñones. Está en lista de espera para un trasplante renal en el INCUCAI”, agregó.