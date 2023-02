Silvina Luna deberá someterse a un trasplante: "Sus riñones dejaron de funcionar

Silvina Luna nuevamente vive una complicación de salud, producto del tratamiento que se realizó hace doce años con Aníbal Lotocki.

Fue Guido Záffora en Intrusos quien actualizó el estado de salud de la modelo y contó que deberá someterse a una compleja operación.

"Está mirando el programa. Y esto lo cuento porque ella me autoriza", comenzó diciendo el panelista. Y dijo que la exGran Hermano le aseguró: "Hace doce años me cambió la vida".

Silvina Luna.

"Silvina está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y se tiene que trasplantar", señaló Guido Záffora. Y continuó: "Ella está haciendo un tratamiento. Se tiene que enchufar en una máquina tres veces por semana, cuatro horas".

Seguido a esto, el periodista contó que varias veces se tiene que internar en el Hospital Italiano y siempre la acompaña su hermano. "Obviamente muchas veces no puede trabajar Silvina, porque hoy se tiene que dedicar 100 por ciento a su salud", aseguró.

Cuando Silvina Luna habló del mal funcionamiento de sus riñones

En noviembre de 2021, por una fuerte molestia en los riñones, Silvina Luna decidió internarse y compartió en Instagram una fuerte reflexión al respecto.

“Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros ¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud?”, comenzó la modelo en su cuenta personal, junto a una imagen en la que se la ve en una cama con suero.

“Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día. Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy buscando otras drogas que pueda reemplazarlo”, agregó Silvina Luna sobre la razón de su repentina internación.

Tiempo atrás cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambio la vida. Por mucho tiempo viví mi vida a través de los lentes de esta situación, y todo se volvió gris. Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría”, confesó.

Silvina Luna.

Para cerrar el posteo, se refirió a Aníbal Lotocki, el cirujano plástico detrás de la operación que le cambio la vida. “Hice la denuncia hace 8 años y recién ahora está sucediendo el juicio oral. Es una situación que también me moviliza, elijo confiar en que se va a esclarecer lo qué pasó. Es importante no solo por mí, sino por muchas víctimas que siguieron apareciendo a lo largo de todos estos años”, escribió.

Con buen semblante y ganas de dar pelea, Silvina Luna abrió su corazón por primera vez y se sinceró con sus seguidores sobre el tema, sin tabúes ni miedos.