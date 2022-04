Silvina Luna habría encontrado el amor en "El hotel de los famosos"

Silvina Luna volvió a "El hotel de los famosos" luego de tener que resolver algunas cuestiones sobre su salud y está arrasado. La histórica participante de "Gran Hermano" está con todas las pilas e incluso comenzaron a crecer los rumores de romance con Martín Salwe con quien se estuvo mostrando muy cariñosa en el reality.

Así como ocurrió con Melody Luz y Alex Caniggia, ahora Silvina también estaría intentando algo con Martín quien también se muestra muy interesado en la rosarina.



“Se van formando las parejas, éste está como loco”, lanzó Chanchi Estévez comentando sobre la situación. “¿Vos no tenías un interés por Luna?”, le preguntó Matilda Blanco mientras Martín esquivaba todas las consultas.

“Deberían verlo, sentado ahí, mirando a Luna”, acotó LIssa Vera a lo que el concursante lanzó: “Nada, estamos bien, sí”.

Así fue el regreso de Silvina Luna a "El hotel de los famosos"

“Estoy volviendo, no lo puedo creer. Abro la puerta del hotel y muchos nervios de volver a encontrarme con mis compañeros”, comenzó diciendo Silvina Luna con una sonrisa. Luego mostraron en "El hotel de los famosos" que la modelo conversó con Alex Caniggia, Pato Galván y Sabrina Carballo.



"Yo me fui de acá al hospital y del hospital acá. Sin escala", les dijo Silvina Luna a sus tres compañeros. Y agregó: "Voy a volver con otros cuidados que tienen que ver con hidratación, comer sin sal, alinearme más con las comidas, regenerar el cuerpo después de cada ejercicio, no tomar sol… varias cositas".

Por otro lado, la modelo les advirtió: "Me cambiaron la medicación. Me van a ver hinchadita de cara unos días". Después, Silvina Luna terminó de saludar al resto de sus compañeros y todos la recibieron con muchísima alegría. "Volví recargada", aseguró la ex Gran Hermano.