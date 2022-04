Qué pasará con Silvina Luna tras su salida de El hotel de los famosos

Silvina Luna generó fuerte preocupación después de salir de manera intempestiva de El hotel de los famosos.

La ex Gran Hermano debió ser internada debido a una complicación en su estado de salud, problema que obtuvo gracias a una mala praxis cuando se inyectó metacrilato con el doctor Aníbal Lotocki.

"Empecé a sentir un desgaste muy grande además de las lastimaduras y las cortaduras... y tenía los ojos muy rojos. Hablé con mi médico personal y me dijo que me fuera a internar. Si no voy va a ser un riesgo muy grande", dijo la modelo en el programa de El Trece.

Silvina Luna se fue de El hotel de los famosos para cuidar de su salud.

Lo cierto es que después de su internación, la producción analiza qué va a pasar con la participante. Según informó el periodista Pampito Perelló Aciar, Silvina Luna va a volver al ciclo. “Me dicen desde la producción que está en el reality, que es controlada por las enfermeras que tiene el programa y cuando se requiere llama a su propio médico para que la visite ya que tiene que hacerse controles mensuales”.

El emotivo mensaje de Silvina Luna tras su internación

Para Silvina Luna las internaciones son moneda corriente. Desde que comenzó con sus dificultades renales, la ex Gran Hermano debe realizarse controles periódicos e internaciones para controlar sus valores.

Después de este mal momento por su salida en El hotel de los famosos, la modelo compartió en sus redes un emotivo mensaje.

"Abrazo y agradezco a mi niña interna que me trajo hasta acá y aún sigue en mí. Todo va a estar bien", añadió.

