Silvina Luna murió este jueves después de 79 días de internación. La ex Gran Hermano estaba internada tras las consecuencias que le generó la mala praxis que ejerció Aníbal Lotocki al inyectarle una sustancia tóxica en su cuerpo.

La modelo y actriz, que comenzó en Gran Hermano, contaba con el apoyo de su hermano Ezequiel, su incondicional compañero, su único familiar cercano.

Silvina Luna con su hermano y su papá.

Tiempo atrás, Silvina Luna contó cómo había sido la relación con sus padres, Roxana Cheri y Sergio Luna, quienes fallecieron hace varios años.

Silvina y Sergio Luna.

Cómo fue la triste historia familiar de Silvina Luna

Silvina Luna confesó en varias entrevistas que la relación con sus papás no fue la convencional.

En una de sus últimas entrevistas, la actriz asumió que su infancia fue dura y que le "faltó amor" de sus progenitores.

Silvina Luna y sus padres.

“Mis viejos eran como adolescentes. En mi casa se armaba bastante bardo. Mi papá no era muy cariñoso. No tengo registro de afecto, pero después entendí de dónde venía él o cómo demostraba su amor. Él trabajaba en metalúrgica desde los 13 años y mi mamá era ama de casa. Me crié como pude”, contó Silvina Luna en una nota con el programa En Avanti (KZO).

Silvina Luna también contó que su mamá había sido víctima de violencia de género. "Mi papá no estaba pasando un buen momento, tenía un problema de adicciones. Yo no lo justifico, pero entiendo desde qué lugar lo hacía. Después pudo revertir eso. Era picante la situación en mi casa”, dijo.