Silvina Luna murió este jueves 31 de agosto del 2023 a las 13 horas en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La actriz se encontraba internada desde junio del corriente año producto de una insuficiencia renal. Dicho problema de salud fue ocasionado por una hipercalcemia que la llevó a someterse a diálisis semanalmente.

La modelo falleció mientras esperaba un trasplante de riñón que nunca llegó. Silvina Luna decidió operarse con Aníbal Lotocki a mediados de 2010 sin imaginarse que le cambiaría la vida para siempre. Lotocki trabajaba con un producto, cuyo uso es ilegal en el ámbito de la salud, que le colocó en la zona de los glúteos cuando tenía 30 años.

A raíz de esto, la ex Gran Hermano atravesó un proceso de "sanación espiritual", tal como ella misma lo llamó que decidió plasmar en un libro que finalmente fue publicado a fines del 2022.

Simple y Consciente, el libro de Silvina Luna: cuánto salé y dónde comprarlo

"Silvina Luna tenía fama, belleza, popularidad. Estaba en una vorágine donde nada era suficiente y siempre se exigía más. Así fue como, creyendo que encontraba una manera de mantenerse vigente con un tratamiento estético, todo cambió para siempre. Como suele suceder, empezó a ver su vida en perspectiva y se dio cuenta de que necesitaba sanar. Recomponerse de muchas cosas que, sin saberlo, también le afectaban", arranca diciendo la sinopsis del libro.

En esa misma línea, agrega "Nació con todo ello un impulso fuerte e interno para salir adelante. Gracias a diferentes herramientas y recursos que fue descubriendo consiguió trabajar en ella para ser su mejor versión cada día". Además, para cerrar, Silvina Luna escribe "En este libro compartiré mis experiencias, las más oscuras y las más luminosas, los aprendizajes que hoy me permiten vivir de una manera más simple y consciente, conectada con lo que me rodea y principalmente conmigo misma, con mi esencia más genuina. Deseo, sobre todo, que la lectura de este libro produzca bienestar, energía, ganas de estar mejor y valentía para transformarnos".

El libro tiene un valor de 3.280 pesos en su versión online y 4.899 en físico y salió bajo el sello de Vergara. El mismo se puede adquirir a través del sitio web de Penguin House, de Mercado Libre y en todas las librerías del país.

Una de las frases más fuertes que escribió la actriz en su libro, fue cuando contó qué le dijo el primer profesional que la atendió: “El primer médico que me trató me preguntó qué era lo que más me gustaba en la vida y le contesté que la playa y el mar, y me dijo ‘Bueno, andá a disfrutarlo’”.

En el libro, Silvina Luna cuenta la pesadilla que tuvo que vivir y todo lo que aprendió sobre el sentido de la vida, ya que, según reveló, desde el momento en el cual se enteró del diagnóstico comenzó a valorar cada minuto por recomendación de los médicos que la trataron.