Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 tras estar varios meses internada luchando contra la insuficiencia renal como consecuencia de la intervención estética de Aníbal Lotocki. La modelo tenía varios sueños por cumplir en su vida que se vieron truncos a causa de su condición, pero hubo uno de ellos que la mantuvo con esperanzas hasta su último día.

Murió Silvina Luna: cuál fue el deseo que la modelo no pudo cumplir

Silvina luchó desde el 2010, año en el que decidió operarse con Lotocki, de una hipercalcemia que le provocó una insuficiencia renal. Se trata de una enfermedad donde el valor del calcio en sangre es mucho mayor al promedio correspondientes y esto genera muchos desechos que el riñón no logra procesar.

Asimismo, la condición representaba una gran debilidad en sus huesos, un hecho por el que Luna debió rechazar varias ofertas laborales. Por esta razón, la ex Gran Hermano se encontraba, hace muchos años, en la espera de un trasplante. Pero tal como explicó en varias entrevistas, existía la posibilidad de que dicha operación no funcionara ya que la hipercalcemia podría haber afectado al nuevo órgano.

Junto con otras celebridades que también fueron víctimas de Aníbal, Silvina hizo varias declaraciones pidiendo justicia y la inhabilitación del cirujano para que deje de poner en riesgo la vida de otras personas. En paralelo, la modelo trataba de aferrarse a sus mayores deseos y uno de ellos era ser madre.

"A veces sueño, cuando me trasplante, pueda tener un bebé o adoptar un niño. Quiero devolver todo ese amor que me dan a mí a alguien", había expresado la ex Gran Hermano meses atrás en LAM. Silvina anhelaba con atravesar la maternidad, pero los últimos años de su vida, donde su cuadro empeoró notablemente y enfrentaba varias diálisis, había comenzado a verlo como una simple ilusión.

La muerte de Silvina Luna, pocos días después de la de Mariano Caprarola, sembró una gran angustia en el mundo del espectáculo y muchas celebridades se alzaran para exigir justicia y la encarcelación de Lotocki.