Silvio Soldán confirmó estar de novio con una mujer 31 años menor

Silvio Soldán participo del programa de Carmen Barbieri, allí el conductor dio detalles sobre su romance con una mujer 31 años menor y dio detalles de su incipiente romance.

Durante la entrevista en Mañanísimas, Soldán habló de su novia. “Tiene 55 años. Es rubia, delgadita y chiquitita. Ella era admiradora mía, me siguió durante casi nueve años. El día de mi cumpleaños me fue a llevar un regalo y bueno...”, contó



Finalmente, Silvio Soldán confesó que con su nueva pareja decidieron no convivir y que ni su hijo la conoce. “Ella en su casa y yo en la mía. La convivencia es terrible, no la aconsejo. Todos tenemos manías. Nos vemos cuando tenemos ganas, cuando podemos”, remarcó

Por otro lado, Silvio Soldán también relató el angustiante momento que vivió respecto a su salud. Se me corrieron tres discos de la columna. Tropecé con otra persona en la calle en pleno centro, Corrientes y Paraná. Me levanté enseguida con mucha vergüenza, pero cuando se fue enfriando el cuerpo ahí empezaron los dolores. Sentía como una corriente eléctrica en las piernas”, comentó Silvio Soldán.



"Me terminé operando hace dos meses y monedas. Me engrupieron, me dijeron que era una operación de una hora, que no me iban a dormir. Me recontra durmieron y duró 4 horas. Ya estuve de gira por el norte, subo y bajo escaleras aunque me da miedo”, agregó la leyenda de la televisión.