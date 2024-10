Emanuel Ortega habló de cómo es su relación con su madre, Evangelina Salazar

En una emotiva entrevista en +Caras, Emanuel Ortega compartió detalles de su vida personal y profesional en una charla íntima con Héctor Maugeri. Además de abrirse sobre su relación con Julieta Prandi y los momentos más difíciles de su carrera, el cantante habló en profundidad sobre el vínculo que mantiene con sus padres, especialmente con su madre, Evangelina Salazar.

“Jamás me di vuelta y no la vi”, confesó el artista cuando Maugeri le preguntó sobre los recuerdos que guarda de su vida junto a su madre. “Ella siempre me decía ‘cuando tengas hijos vas a entenderme, una nunca deja de ser madre’. Y cuando uno tiene hijos entiende mucho más a sus padres”, agregó.

La boda de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

“Entendí todo por lo que ellos velaban en ese momento y hoy me toca a mi con mis hijos. Las preocupaciones, el no querer equivocarse como padre. El querer darle esas libertades y hasta dónde para no perjudicarlos”, reflexionó.

Emanuel Ortega habló de su relación con sus padres en +Caras.

Con gran admiración, expresó su profunda gratitud por haber tenido una madre como ella: “Mi madre es titánica. Agradezco tener la madre que tengo, porque es una mujer que admiro profundamente. Tengo que ser muy agradecido por lo que me tocó vivir”.

Además, el actor se sinceró sobre la influencia de su padre, "Palito" Ortega. “Aprendí más de mi padre en su silencio que en su prédica”, comentó, subrayando que muchas de las lecciones más valiosas llegaron de manera implícita. “Todo lo que escuché de él tenía un valor enorme”.

Emanuel Ortega en +Caras: "Mi madre es una mujer que admiro profundamente".

Por último, sobre su relación actual con su padre, Emanuel Ortega compartió: “Hoy charlamos mucho. Él me cuenta muchas cosas de su vida, su infancia, de momentos sabrosos y no tanto. Hablamos mucho de música, él siempre tuvo una idolatría por Elvis, Jhonny Cash, referentes de esa generación”.

MDP