La llegada de Marco, el primer hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, significó un nuevo gran paso en la relación de ambos. Desde su nacimiento, el pasado 4 de abril, cada instante con el pequeño se convirtió en una experiencia única que ambos padres comparten con entusiasmo en las redes sociales. Esta vez, la atención se la llevó el primer corte de pelo de Marco, un tierno momento que emocionó a los seguidores de ambos.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo mostró cómo una profesional le realizaba el primer corte al bebé mientras él dormía plácidamente. La escena, cuidada hasta el más mínimo detalle, mostraba al niño relajado, arropado con una mantita blanca. La letrada le sumó algunas palabras de cariño hacia su primogénito y lo convirtió en un verdadero hito de su, hasta ahora, corta vida.

Sol Pérez y Guido Mazzoni fueron padres el 4 de abril de 2025

Así es el nuevo look del hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Desde que se convirtió en mamá, Sol Pérez comparte activamente su nueva vida con Marco, quien se robó el protagonismo desde el primer día. La presentadora dio la bienvenida a su hijo con una publicación cargada de emoción. “Bienvenido Marco. Te amo con toda mi vida”, escribió junto a imágenes del parto cuando apenas llegó al mundo su hijo.

Sin embargo, en las últimas horas la modelo exhibió cómo fue que el recién nacido recibió su primer corte de cabello. Esta tradición ampliamente extendida de cortar el pelo de los bebés es debido a la creencia de que así se fortalecería el cuero cabelludo para que su melena crezca más fuerte y brillosa.

“Vino Ale y tengo nuevo look”, escribió Sol en una de las historias, junto a un video en el que se escuchaba de fondo una versión suave y de cuna de Here Comes the Sun, de Los Beatles. Durante el breve fragmento se lo puede ver al pequeño casi durmiendo mientras la especialista en cortes de bebés pasaba la rasuradora por su cráneo.

El primogénito de la abogada nació a las 13 horas y 41 minutos del primer viernes de abril, con un peso de 3 kilos 530 gramos. Desde entonces, el pequeño ariano enterneció a los fanáticos de su mamá con sus gestos, reacciones y ahora con su nuevo corte de cabello.

Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

El nuevo look del hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, llenó de dulzura a los seguidores de Instagram de la modelo. Se trató de un corte rapado con el fin de que el niño pueda tener un cabello más sano en el futuro.

C.G.