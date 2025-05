Sin tabúes, Lía Salgado reveló su lucha contra la depresión: "Estuve casi 20 años encerrada en mi casa"

Lía Salgado abrió su corazón y compartió una experiencia difícil que marcó su vida durante casi dos décadas. Con valentía, habló sobre los años de aislamiento, la lucha interna que enfrentó y cómo encontró la fuerza para salir adelante, dejando atrás los días más oscuros. Su testimonio no solo refleja la crudeza de su proceso, sino también la importancia de visibilizar un tema que afecta a muchas personas en silencio.

Lía Salgado reveló su dura lucha contra la depresión

Lía Salgado rompió el silencio sobre un capítulo complejo de su vida, reflejando la profundidad de una batalla que la alejó de los medios y de su entorno social durante mucho tiempo. En un relato sincero, dio detalles sobre cómo enfrentó esa etapa y el impacto que tuvo en su presente. A través de sus palabras, abrió un diálogo que busca generar conciencia sobre la salud mental y el valor de pedir ayuda en momentos de vulnerabilidad.

En una entrevista reciente en Se terminó la Joda (radio Splendid), compartió detalles sobre el difícil proceso que atravesó, el impacto que tuvo en su vida y cómo logró salir adelante. Con una sinceridad poco habitual en figuras públicas, la conductora habló sobre los años en los que permaneció prácticamente encerrada en su propia casa, enfrentando una lucha interna que parecía no tener fin. “Estuve mucho tiempo aislada, sin salir, sin conectar con el mundo exterior”, detalló.

Por su parte, Lía Salgado explicó que su alejamiento no solo se circunscribió a la depresión, sino a conflictos personales y familiares que marcaron su historia. "Yo estos últimos años estuve con depresión, que es una enfermedad muy difícil de curar. Me curé, pero bueno, uno pasa por muchas cosas para que te cures y a veces terminás haciendo muchas macanas cuando no querés y con quien no debés, porque la cabeza tuya no está bien", continuó.

En la misma línea, destacó que durante todo el aislamiento que vivió siguió recibiendo llamados de la televisión y algunas propuestas laborales: "Yo en estos veinte y pico de años estuve encerrada en mi casa, no salí casi nada. Por ahí trabajé un poco y volví. Estaba muy encerrada. Me llamaban, pero los de la tele no es que me llamaran para ver cómo estaba o cómo me podían ayudar".

En un mundo donde la salud mental sigue siendo un tema tabú, Lía Salgado se convirtió en una de las pocas figuras públicas que se atrevió a contar su propia experiencia sin filtros. “Tal vez soy la primera persona de los medios que habla de sí misma en estos términos”, reflexionó. En la entrevista dejó en claro que su testimonio, lejos de querer mostrarla como víctima, busca generar conciencia y abrir el diálogo sobre una problemática que afecta a muchas personas.

Su mensaje no solo es un llamado a la reflexión, sino también una muestra de resiliencia. “Pasé por lo peor y estoy viva. Ahora puedo contar mi historia y ayudar a otros”, expresó con determinación, demostrando que, después de años de lucha, finalmente encontró un camino para transformar el dolor en aprendizaje.

La historia de Lía Salgado y su lucha contra la depresión es un testimonio de resiliencia y transformación. Después de años de aislamiento, logró reconstruirse y dar un nuevo sentido a su experiencia, convirtiéndola en una herramienta para generar conciencia sobre la salud mental. Con su voz sincera y sin tabúes, abrió un espacio de diálogo necesario, demostrando que siempre es posible encontrar una salida y empezar de nuevo.

