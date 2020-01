Síndrome de Asperger, el trastorno del personaje que Gime Accardi interpretará en "Separadas"

View this post on Instagram

HOOOY! 👉🏼 22:15hs 👉🏼 SEPARADAS 👉🏼 por eltrece. Este es mi personaje, Carolina. Caro es una persona que siente, piensa, percibe y ve el mundo de forma diferente a la que podríamos llamar “norma”. Podríamos decir que no es neurotipica; tampoco está diagnosticada, pero si tuviera un diagnostico, probablemente sería asperger. Caro es brillante reteniendo frases, es muy inteligente con los números, no entiende de ironías y dice todo lo que piensa. No sabe mentir y ama profundamente. Pero también es como “una niña” en el cuerpo de una mujer. Caro mira a los ojos, abraza y se puede relacionar socialmente. Estudié mucho sobre el tema, y tengo gente cercana con asperger, observo y creo este personaje con amor y respeto, pero insisto en que no está diagnosticada, asique probablemente Caro haga algunas cosas que no necesariamente hacen las personas con este diagnóstico. De todas formas, más allá de las etiquetas, creo que siempre es bueno tocar estos temas, visibilizar e informarse. Lo importante es ENTENDER, ACEPTAR, EMPATIZAR Y ABRAZAR a todos por igual. Todos pertenecemos al mismo mundo y queremos ser amados y aceptados más allá de los diagnósticos. Ojalá este personaje nos invite a volvernos más empáticos los unos con los otros. Yo en lo personal, amo poder interpretarlo, y estoy muy feliz y agradecida! 🙌🏼💙 Gracias @elchuecosuar y @martabetoldi por regalarme esta oportunidad hermosa.