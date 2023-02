Sofía Aldrey le responde a Estefi Berardi: “Que deje de mentir”

La angelita Estefi Berardi se vio involucrada como una de las famosas a las cuales les hablaba Fede Bal y donde habrían tenido un encuentro íntimo. Esta información la habría dado Marcela Tauro en Intrusos y después de eso, todo termino mal, pues la joven Berardi iniciaría acciones legales por difundir su chat con Fede Bal, el cual, según ella es trucho.

Es por eso que este jueves, en el programa Intrusos se mostró un chat que tuvo la panelista con el actor y el cual ella niega a muerte. “Lo más grave que puede haber pasado acá es que te hayas volteado a Fede Bal”, le dijo el conductor, Ángel de Brito. Luego le preguntó: “¿Saldrías con Fede Bal? Sería hermoso, Estefi, por favor. Serías la novia de Fede Bal, después te engaña y vienen todas las ex en vivo”, agregó el conductor.

Estefi Berardi iniciaria acciones legales

El mensaje de Sofía Aldrey para Estefi Berardi

El programa estaba llegando casi a su fin, cuando Yanina da aviso que Sofía le escribió un menaje que pidió que lean en vivo. “Yani: no me senté en la computadora de casa para mandar un mail. Encontré el Instagram abierto, no hackée nada. Lo vi, lo leí y es todo verdad. Que deje de mentir Estefi. Está todo grabado, no es un copy paste. ¿Por qué sigue negándolo? ¿Qué tiene que ocultar?, te pregunta Sofía”, leyó Ángel de Brito, quien le había reenviado el mensaje Yanina.

"Que deje de mentir" fueron las palabras que uso Sofia Aldrey para Estefi Berardi

Y agregó: “’¿Por qué voy a mentir? ¿Qué gano con esto? Odio estar expuesta de esta manera y en esta situación. No quiero fama, no quiero estar en la tele, no tengo nada que ver. No tengo nada contra Estefi. Son tantas que es una más del montón, pero es la más reciente y me indigna que siga mintiendo’”.

Antes de cerrar, Ángel dijo: “Solo quiero que se sepa la verdad de que cómo él manipula y lastima. Ya se terminó para mí, ya está todo dicho. Esto no es un simple chusmerío de cuernos, es un tipo patológico con un problema de que utiliza a la gente y lastima. Yo estoy triste, solamente hablo para que se sepa la verdad porque no me interesa estar en este medio, pero sí que se sepa cómo es él”.

J.M