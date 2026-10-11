Sofía Calzetti: “Es dura la vida de la mujer del jugador”

Sofía Calzetti recordó sus primeros años viviendo en Reino Unido junto a Sergio “Kun” Agüero, durante una entrevista con María Laura Santillán para Infobae. La empresaria habló sobre los cambios que atravesó cuando decidió instalarse en el exterior, mientras el exfutbolista desarrollaba su carrera en el Manchester City, y cómo fue adaptarse a una vida diferente de la que llevaba en Buenos Aires.

Durante la conversación, la fundadora y directora creativa de la marca Zettia repasó las dificultades que encontró al mudarse a otro país, lejos de sus seres queridos y de las actividades que formaban parte de su rutina. Además, explicó cómo esa experiencia la llevó a buscar nuevos intereses y comenzar a pensar en un proyecto profesional propio.

Cómo fue la mudanza de Sofía Calzetti junto al Kun Agüero

La relación entre Sofía Calzetti y Sergio Agüero comenzó en 2019, cuando ella tenía 21 años y el delantero argentino jugaba en el club mancuniano. Ambos se conocieron en Buenos Aires y, poco tiempo después, el futbolista la invitó a visitarlo en Europa. En aquel momento, la empresaria estudiaba y trabajaba en la Argentina. Había comenzado la carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires, aunque luego decidió orientarse hacia la formación como martillera pública y trabajaba en una inmobiliaria.

La relación entre Sofía Calzetti y el exdelantero comenzó en 2019 (Instagram)

La posibilidad de viajar a Reino Unido llegó cuando la relación todavía estaba comenzando. Según recordó en la entrevista, el streamer le contó que permanecería varios meses en Manchester y le propuso que fuera a visitarlo. Calzetti aceptó la invitación entusiasmada por la oportunidad de conocer otro país y compartir más tiempo con el futbolista. Antes de viajar, Sofía vivía con su padre y mantenía una vida social muy activa. Los encuentros con sus amigas, las salidas y el tiempo que compartía con su familia ocupaban un lugar importante en sus días.

Con el avance de la relación, la joven terminó instalándose en la ciudad de Inglaterra junto al entonces delantero de la selección argentina. Aquella decisión implicó dejar atrás sus actividades habituales y acostumbrarse a una nueva rutina, mientras el exjugador continuaba con sus compromisos deportivos.

Lo que inicialmente había comenzado como una experiencia que la entusiasmaba también presentó desafíos personales. Con el paso del tiempo, la distancia y las diferencias culturales comenzaron a influir en su adaptación, una etapa sobre la que decidió reflexionar.

Sofía Calzetti y el exatacante junto a su hija Olivia

Sofía Calzetti recordó la soledad que sintió durante una etapa de su vida

Sofía Calzetti habló sobre las dificultades que experimentó al acompañar la carrera del exdeportista. La emprendedora reconoció que hubo períodos en los que le costó acostumbrarse a estar lejos de su entorno y encontrar actividades que le permitieran ocupar su tiempo. “Es dura la vida de la mujer del jugador, es una vida muy solitaria”, expresó al recordar aquella experiencia.

La empresaria también describió las particularidades de una ciudad que recordó por sus días grises y lluviosos. El clima y las diferencias culturales fueron algunos de los aspectos que mencionó al explicar cómo se sentía, especialmente durante las jornadas que pasaba sin la compañía de sus familiares y amistades. En otro tramo de la conversación, la periodista hizo referencia a la imagen que suele asociarse con las parejas de los futbolistas, vinculada con los viajes y las posibilidades económicas. Ante esa observación, Sofía explicó que las comodidades materiales no necesariamente alcanzaban para sentirse satisfecha.

“Tengo todo y no soy del todo feliz”, recordó que llegó a pensar durante algunos períodos de su estadía en Inglaterra. Calzetti explicó que el cambio fue especialmente importante porque había pasado de compartir numerosas actividades con sus seres queridos a pasar gran parte de su tiempo lejos de ellos. Además, reconoció que no regresaba con demasiada frecuencia a Buenos Aires y que permanecía durante largas temporadas acompañando al exfutbolista.

En ese contexto, comenzó a preguntarse qué quería hacer profesionalmente y cómo encontrar una actividad que realmente la entusiasmara. Según relató, uno de los primeros hábitos que incorporó fue el entrenamiento físico, que se convirtió en una parte importante de sus días. La empresaria también contó que la terapia la acompañó durante su búsqueda personal, en un momento en el que todavía no tenía definido hacia dónde quería orientar su carrera. Su interés por el deporte y la indumentaria comenzó a ocupar un lugar cada vez mayor en ese proceso.

Con el tiempo, aquella inquietud se transformó en Zettia, su propia marca de ropa deportiva, un emprendimiento que comenzó a desarrollar en Europa y que posteriormente llevó a la Argentina. El proyecto está orientado a prendas que combinan la actividad física con el uso cotidiano. Durante la entrevista, explicó que busca crear ropa cómoda, que pueda utilizarse tanto para entrenar como para realizar otras actividades, sin perder de vista el diseño. Actualmente, se desempeña como directora creativa de la firma y participa en el desarrollo de sus colecciones. Su intención es consolidar una marca con identidad propia, que no dependa exclusivamente de su imagen pública.

Sofía Calzetti junto a su familia (Instagram)

Su presente también está atravesado por la maternidad. Junto al exjugador es madre de Olivia, nacida el 13 de septiembre de 2024, quien recientemente cumplió dos años. La familia distribuye su tiempo entre la Argentina, Uruguay y Estados Unidos. En el plano profesional, Sofía Calzetti adelantó que se prepara para abrir el primer local a la calle de Zettia en Palermo, aunque todavía no anunció una fecha de inauguración. El nuevo espacio será otro paso en el desarrollo del emprendimiento que comenzó a imaginar mientras buscaba encontrar su propio camino durante aquellos años en Inglaterra.