Así es el lujoso yate del Kun Agüero y Sofía Calzetti: bar, living de exterior y relax bajo el sol

El Kun Agüero y Sofía Calzetti eligieron el mar como escenario para disfrutar de unos días de vacaciones en familia. La pareja compartió distintas postales de su estadía a bordo de un imponente yate, donde aprovecharon el día para navegar, descansar bajo el sol y disfrutar de las aguas cristalinas.

Sofía Calzetti y su hija Olivia

A través de sus redes sociales, Sofía Calzetti mostró algunos de los espacios de la embarcación y permitió conocer los detalles del lugar elegido para estas vacaciones. Si bien por las imágenes podría parecer que se trata de un yate propio, la embarcación forma parte de la experiencia que están viviendo y no es propiedad de la pareja.

El living exterior del yate del Kun Agüero y Sofía Calzetti

Uno de los sectores que más se destaca es la amplia zona exterior de la embarcación. Sobre una cubierta de madera se encuentran varias reposeras y grandes almohadones que permiten descansar, tomar sol y disfrutar del paisaje durante la navegación. Sofía Calzetti compartió imágenes relajándose en este espacio, con el horizonte y las aguas azules como escenario.

Sofía Calzetti

Las vacaciones de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Así son las vacaciones del Kun Agüero y Sofía Calzetti

El interior de la embarcación en la que pasan los días el Kun Agüero y Sofía Calzetti también tiene espacios destinados al entretenimiento y la gastronomía. En una de las postales compartidas por la influencer se puede observar una barra acompañada por copas con tragos frutales. El sector combina superficies oscuras y brillantes con grandes ventanales que mantienen la conexión con el paisaje.

El Kun Agüero y su hija Olivia

Los platillos que disfrutaron el Kun y Sofía durante las vacaciones

La gastronomía también tuvo un lugar durante la aventura. Entre las imágenes apareció una enorme paella de mariscos, con langostinos como protagonistas, que fue preparada y servida a bordo. Las postales también mostraron a Sofía Calzetti y al Kun Agüero junto a su pequeña hija, tanto dentro de la embarcación como frente al mar. Entre baños en las aguas cristalinas, momentos de descanso y encuentros con amigos, el yate se convirtió durante estos días en el escenario elegido por la familia para disfrutar de sus vacaciones.